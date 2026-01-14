ارتفاع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بشكل طفيف خلال تعاملات السوق السوداء بالمدن السورية -اليوم الأربعاء- في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف بالبنوك مع استمرار عمليات استبدال العملة القديمة.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الليرة السورية في المدن السورية مقابل الدولار بواقع 50 ليرة إلى 12 ألفا و250 ليرة عند الشراء و12 ألفا و300 ليرة عند البيع.

وفي الحسكة، ارتفع سعر صرف الليرة مقابل العملة الأميركية 150 ليرة إلى مستوى 12 ألفا و650 ليرة عند الشراء و12 ألفا و750 ليرة عند البيع، وذلك بعد تراجع كبير أمس على وقع نذر مواجهة جديدة بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والجيش السوري.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك

واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف عند 11 ألف ليرة عند الشراء و11 ألفا و110 ليرة عند البيع.

عند حساب سعر الصرف بالعملة الجديدة (لتي حُذِف منها صفران من العملة القديمة) يبلغ سعر الصرف 110 ليرة عند الشراء و111 ليرة عند البيع.

أسعار الذهب في سوريا

سجلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً قدره 150 ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً، مقارنة بالسعر الذي سجله أمس، والذي بلغ 15 ألفاً و850 ليرة، وفقاً لقيمة العملة السورية الجديدة.

وحسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة، والتي نقلت جانبا منها وكالة سانا الرسمية، جاءت الأسعار كالتالي:

سعر الغرام عيار 21 : 16 ألف ليرة للبيع و15 ألفاً و650 ليرة للشراء.

: 16 ألف ليرة للبيع و15 ألفاً و650 ليرة للشراء. سعر الغرام عيار 18: 13 ألفاً و700 ليرة للبيع و13 ألفاً و350 للشراء.

العملة الجديدة

تستمر المؤسسات المصرفية في استبدال الليرة الجديدة بالقديمة، وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن جميع المصارف بما فيها المركزي تواصل طيلة أيام الأسبوع العمل على هذا الأمر، وذلك في مهلة 90 يوما المخصصة للاستبدال بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة في هذا الصدد.