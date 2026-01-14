ارتفع الذهب والفضة اليوم الأربعاء إلى قمتين قياسيتين جديدتين، بعد أن عززت قراءات التضخم الأميركية – التي جاءت أضعف من المتوقع – من رهانات خفض الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.11% إلى 4637.11 دولارا – وقت إعداد هذا التقرير- بعد أن بلغ 4640.13 دولارا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزا مستوى 4634.33 دولارا المسجل أمس الثلاثاء.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.5% إلى 4624 دولارا.

التضخم الأميركي

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مدعوما بارتفاع تكاليف الإيجارات والغذاء.

جاء الارتفاع في ظل تراجع أثر بعض التشوهات المتعلقة بالإغلاق الحكومي التي كانت قد خفضت التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكنه لا يزال أقل من توقعات المحللين بزيادة 0.3% و2.7% على التوالي.

ورحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأرقام التضخم، مكررا ضغوطه على رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول لخفض الفائدة.

ويتوقع مستثمرون وشركات سمسرة كبرى مثل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي تخفيضين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما هذا العام، على أن يكون أقرب تخفيض في يونيو/حزيران المقبل.

الفضة

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.83% إلى 90.21 دولارا للأوقية، بعد أن بلغت 91.56 دولارا للمرة الأولى خلال تعاملات اليوم.

صعد البلاتين بنسبة 3.07% إلى 2408.02 دولارات بعد أن سجّل 2454.94 دولارا خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى في أسبوع واحد، وبعد أن بلغ أيضا أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولارا في 29 ديسمبر/كانون الأول.

زاد البلاديوم 1.55% إلى 1864.20 دولارا.