بوينغ تتفوق على إيرباص في الطلبيات لأول مرة منذ 2018

تفوقت شركة بوينغ الأميركية على منافستها الأوروبية إيرباص من حيث عدد الطلبيات السنوية على الطائرات التجارية، في سابقة هي الأولى منذ عام 2018، بحسب أرقام صدرت أمس الثلاثاء.

وأظهرت البيانات أن بوينغ تلقت خلال عام 2025 طلبيات مؤكدة على نحو 1173 طائرة، بعد تسجيل 175 طلبيةً في شهر ديسمبر/كانون الأول وحده.

في المقابل، أعلنت إيرباص تلقيها طلبيات على 889 طائرة خلال العام نفسه.

ورغم هذا التفوق، لا تزال بوينغ متأخرة عن إيرباص في إجمالي عدد الطائرات غير المسلّمة، في ظل تداعيات أزمات سابقة واجهتها الشركة الأميركية عقب حوادث تحطم طائرتين من طراز (737 ماكس) في عامي 2018 و2019، وهي حوادث أثرت بقوة على أدائها الإنتاجي والسمعة التشغيلية.

وتلقت بوينغ دفعة إضافية مع إعلان "دلتا إيرلاينز" عن طلبية لشراء 30 طائرة من طراز (787 دريملاينر)، مع خيارات لشراء 30 طائرة إضافية عريضة الهيكل، علماً بأن هذه الطلبية لم تُدرج ضمن أرقام طلبيات 2025.

عودة الثقة

ويُعد تحسن الطلبيات مؤشراً على تعافي بوينغ بعد عام 2024 الصعب، الذي شهد حادثة هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة (ألاسكا إيرلاينز)، إضافة إلى توقف الإنتاج في منطقة سياتل بسبب إضراب عمالي طويل، قبل استئنافه لاحقاً.

وعقب تلك الحوادث، عززت بوينغ إجراءات الإنتاج وضبط الجودة تحت رقابة مشددة من إدارة الطيران الفدرالية الأميركية.

وفي ما يتعلق بالتسليمات، أعلنت بوينغ تسليم 63 طائرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليرتفع إجمالي ما سلمته خلال عام 2025 إلى 600 طائرة، وهو أعلى مستوى منذ 2018، لكنه يظل أقل بكثير من عدد الطائرات التي سلمتها إيرباص والبالغ 793 طائرة خلال الفترة نفسها.

ويشير تفوق بوينغ في الطلبيات إلى عودة ثقة جزئية من شركات الطيران، لكنه لا يعني بعد استعادة الصدارة، إذ تظل إيرباص متقدمة تشغيلياً من حيث الإنتاج والتسليم والحصة السوقية.

إعلان

ويُتوقع أن يبقى التنافس محتدماً خلال الأعوام المقبلة، مع تركيز بوينغ على إصلاح الجودة وزيادة الإنتاج، مقابل سعي إيرباص للحفاظ على تفوقها الصناعي.