3 أسهم تقود رهانات التكنولوجيا في 2026

تواصل أسهم قطاع التكنولوجيا لعب دور المحرّك الأساسي لأداء الأسواق العالمية في 2026، في ظل تسارع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

ويشير تحليل نشره إنفستنغ دوت كوم إلى بروز عدد محدود من الشركات القادرة على الجمع بين النمو القوي والموقع السوقي المتقدم. وفق التقرير، تم تصنيف 3 شركات تقنية ضمن فئة "الأسهم المهيبة" للعام المقبل.

ويستند هذا التصنيف إلى مزيج من مؤشرات النمو المتوقعة، وقوة الميزة التنافسية، ومستوى قناعة المحللين، كما يراعي التحليل التقييمات النسبية للأسهم وقدرتها على الحفاظ على الزخم في بيئة استثمارية تتسم بالتقلب وعدم اليقين.

إنفيديا

تصدّرت إنفيديا القائمة مع توقعات بنمو الإيرادات بنسبة 63.4%، وربحية السهم بنسبة 60.4%، إضافة إلى نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 65.6%.

ويشير التحليل إلى هامش صعود سعري بنحو 45.7%، مع نسبة نمو إلى سعر مستقبلية تبلغ 0.68.

وتسيطر الشركة على أكثر من 80% من سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مدعومة بإطلاقات تقنية حديثة وشراكة بقيمة نحو مليار دولار أميركي مع شركة "إيلي ليلي" لتطوير حلول تسريع اكتشاف الأدوية.

ألفابت

تجمع ألفابت بين الاستقرار والنمو، مع توقعات بزيادة ربحية السهم بنسبة 33.2%، ونمو الإيرادات بنسبة 14.4%، وعائد على حقوق الملكية يبلغ 32.9%.

ويتداول السهم عند نسبة نمو إلى سعر مستقبلية تبلغ 1.06%، مع هامش صعود يُقدّر بنحو 10.3%.

ورغم بعض التحديات التنظيمية، يدعم تنوع الإيرادات وثقة المحللين النظرة الإيجابية للسهم، بالتوازي مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمات الشركة الرقمية.

أمازون

تُكمل أمازون الثلاثي المتصدر مع توقعات بنمو ربحية السهم بنسبة 31.2%، ونمو الإيرادات بنسبة 12.1%.

ويُظهر التحليل أن وحدة الحوسبة السحابية وخدمات الإعلانات تشكلان محركي الربحية الرئيسيين، فيما تبلغ نسبة النمو إلى السعر المستقبلية 1.10%، مع هامش صعود بنحو 8.5%.

وتواصل الشركة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والروبوتات، إلى جانب خطط للتوسع في تجارة التجزئة الفعلية، وسط توصيات إيجابية من مؤسسات مالية كبرى.