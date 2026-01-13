تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء في المدن السورية في تعاملات السوق السوداء، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف مع استمرار عمليات استبدال الليرة الجديدة بالقديمة.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بواقع 140 ليرة إلى نطاق 12 ألفا و300 ليرة عند الشراء و12 ألفا و350 ليرة عند البيع.

في الحسكة هبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار 550 ليرة في تعاملات اليوم إلى 12 ألفا و800 ليرة عند الشراء و12 ألفا و900 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك

واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف عند 11 ألف ليرة عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.

عند حساب سعر الصرف بالعملة الجديدة (التي أزالت صفرين من العملة القديمة) يبلغ سعر الصرف 110 ليرات عند الشراء و111 ليرة عند البيع.

أسعار الذهب في سوريا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية في تعاملات اليوم 150 ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً، مقارنةً بالسعر الذي سجله أمس، والذي بلغ 15 ألفاً و700 ليرة، وفقاً لقيمة العملة السورية الجديدة، حسبما ذكرت وكالة سانا الرسمية للأنباء.

وحسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة، جاءت أسعار الذهب كالتالي:

غرام عيار 21: 15 ألفا و850 ليرة للبيع، و15 ألفا و500 ليرة للشراء.

15 ألفا و850 ليرة للبيع، و15 ألفا و500 ليرة للشراء. غرام الذهب عيار 18: 13 ألفا و600 ليرة للبيع و13 ألفا و250 ليرة للشراء.

استبدال العملة

تواصل المؤسسات المصرفية استبدال الليرة القديمة بالجديدة، وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن جميع المصارف بما فيها المركزي تواصل طيلة أيام الأسبوع العمل على هذا الأمر، وذلك في مهلة 90 يوما المخصصة للاستبدال بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة في هذا الصدد.