شركاء إيران التجاريون المهددون برسوم ترامب الجديدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الاثنين- إن أي دولة تتعامل مع إيران ستواجه رسوما جمركية قدرها 25% على التجارة مع الولايات المتحدة، في وقت تكابد فيه طهران للسيطرة على أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي، صدرت إيران، العضو في منظمة (أوبك)، منتجاتها إلى 147 شريكا تجاريا في عام 2022.

ومن بين أهم شركائها التجاريين الصين ودول أخرى في شرق آسيا والعراق والإمارات وتركيا وألمانيا.

ويُعدّ الوقود أكبر سلعة تصديرية لإيران من حيث القيمة، في حين تشمل الواردات الرئيسية السلع الوسيطة والخضروات والآلات والمعدات.

الصين

وفقا للبنك الدولي، فإن الصين هي أكبر شريك تجاري لإيران:

بلغت قيمة الصادرات الإيرانية إلى الصين 22 مليار دولار في عام 2022

شكل الوقود أكثر من نصف إجمالي الصادرات

بلغت قيمة الواردات من الصين 15 مليار دولار.

حسب بيانات شركة كبلر للتحليلات، اشترت الصين في عام 2025 أكثر من 80% من النفط الإيراني المشحون. وللنفط الإيراني مجموعة محدودة من المشترين بسبب العقوبات الأميركية التي تسعى إلى قطع التمويل عن برنامج طهران النووي.

الهند

بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين الهند وإيران 1.34 مليار دولار للأشهر العشرة الأولى من عام 2025، وفقا لوزارة التجارة الهندية.

تشمل الصادرات الهندية الرئيسية إلى إيران الأرز البسمتي والفواكه والخضروات والأدوية ومنتجات صيدلانية أخرى.

تركيا

بلغت قيمة صادرات إيران إلى تركيا 5.8 مليارات دولار في عام 2022

بلغت قيمة واردات إيران من تركيا 6.1 مليار دولارات، وفقا للبنك الدولي.

ألمانيا

بلغت صادرات إيران إلى ألمانيا 178 مليون دولار في عام 2022

بلغ إجمالي واردات ألمانيا من إيران 1.9 مليار دولار.

كوريا الجنوبية

وفقا لبيانات رابطة التجارة الدولية الكورية:

كانت صادرات كوريا الجنوبية إلى إيران في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 هامشية وبلغت 129 مليون دولار

بلغت الواردات 1.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

اليابان

تظهر أحدث البيانات التجارية من اليابان التي تمتد حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 أن طوكيو

