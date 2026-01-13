أسهم أوروبا تسجل قمة قياسية وخبراء يتوقعون تراجعها قريبا

سجلت أسهم أوروبا مستوى قياسيا مرتفعا -اليوم الثلاثاء- مع تقييم المستثمرين لسلسلة من نتائج الشركات لكنه فقد جزءا منها بعد صدور بيانات التضخم الأميركية.

واستقر مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين عند 2.7% في ديسمبر/ كانون الأول وهي نفس النسبة المسجلة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رغم إجراء 3 تخفيضات للفائدة العام الماضي.

يستهدف الاحتياطي الاتحادي الأميركي النزول بالتضخم إلى مستوى 2% ويرجح استقرار التضخم إجراء تخفيضات أخرى في الفائدة خلال الجتماعات البنك المركزي الأميركي المقبلة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% خلال تعاملات اليوم إلى 611.86 نقطة قبل أن يتراجع إلى 611.10 نقطة، وقت إعداد هذا التقرير.

وزاد المؤشر داكس الألماني 0.36% مقتربا من تحقيق مكاسب لليوم الـ 11 على التوالي، وهي أطول سلسلة ارتفاعات منذ عام 2014 إذا استمرت المستويات الحالية.

وقفزت أسهم شركة "أورستد" الدنمركية لطاقة الرياح البحرية 5.37% بعد أن سجلت أعلى مستوى في شهر خلال التعاملات اليوم بعدما سمح لها قاض اتحادي في الولايات المتحدة باستئناف العمل في مشروع بولاية رود آيلاند، والذي أوقفته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى جانب 4 مشاريع أخرى الشهر الماضي.

في الوقت نفسه، استقر سهم بنك "يو بي إس" بعدما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي، الذي قاد عملية دمج البنك مع منافسه السابق بنك كريدي سويس، يعتزم ترك المنصب في أبريل/ نيسان 2027.

ذروة قريبة

لكن بلومبيرغ أشارت في تقرير اليوم إلى أن مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية تُنذر بأن الارتفاع الذي غذّاه التفاؤل بشأن الأرباح والاقتصاد شارف على الانتهاء.

وحسب التقرير، فإن الأداء "المذهل" لمؤشر ستوكس 600 العام الماضي امتدّ إلى شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ما يُشير إلى احتمال أن يكون السوق بالغ في تفاؤله.

وتجاوز مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا، وهو مقياس للزخم، حاجز 80، وهو أمر نادر الحدوث خلال العشرين عامًا الماضية، ورغم أن هذا لا يُشير إلى اتجاه هبوطي للسوق على المدى الطويل، إلا أن قراءة مؤشر القوة النسبية بهذا الشكل تُوحي للمحللين الفنيين بأن ذروة السوق قد تكون قريبة.

إعلان

ونقل التقرير عن رئيس استراتيجية الأسهم في "أودو بي إتش إف"، توماس زلوودزكي قوله: "بالطبع، مع هذا المستوى من تشبّع الشراء، يبقى خطر التراجع قائمًا. من الواضح تمامًا أن الأسواق الأوروبية لا يُمكنها الاستمرار في الصعود بهذا المعدل".

في مجمل تعاملات السنة ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 2.95% هذا العام -وقت إعداد هذا التقرير- بعد قفزة بلغت 17% في عام 2025، وقد تفوق المؤشر بالفعل على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي ارتفع بنسبة 1.9% فقط.

ومنذ أن بدأت تظهر بوادر ضعف في فكرة ما يُسمى "الاستثنائية الأميركية" العام الماضي، قام المستثمرون بتحويل استثماراتهم من الأصول الأميركية إلى باقي أنحاء العالم.

واستقطبت أوروبا المستثمرين بفضل الفائدة المنخفضة أصلا مقارنة بالولايات المتحدة، في حين يُكثّف الاتحاد الأوروبي إنفاقه على البنية التحتية والدفاع، بقيادة ألمانيا.