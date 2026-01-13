قيمة شركة ألفابت تسجل 4 تريليونات دولار

بلغت القيمة السوقية لشركة ألفابت، المالكة لغوغل، 4 تريليونات دولار لفترة وجيزة خلال تعاملات -الاثنين- إذ بدد تركيزها المتزايد على الذكاء الاصطناعي الشكوك حول إستراتيجيتها، وأعادها إلى صدارة المنافسة الشرسة.

وفي أحدث مؤشر على نجاح جهودها، أعلنت ألفابت أن الجيل القادم من نماذج الذكاء الاصطناعي لشركة آبل سيعتمد على منصة جيميناي من غوغل بموجب اتفاقية متعددة السنوات.

وارتفعت أسهم الشركة من الفئة (أ) بنسبة تصل إلى 1.7% لتصل إلى 334.04 دولارا، مسجلة بذلك مستوى قياسيا قبل أن تتراجع.

وذكر تقرير لرويترز في وقت سابق من هذا العام أن شركة سامسونغ للإلكترونيات تخطط لمضاعفة عدد أجهزتها المحمولة المزودة بميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة بمنصة جيميناي هذا العام.

وتجاوزت ألفابت شركة آبل في القيمة السوقية الأسبوع الماضي لأول مرة منذ عام 2019، لتصبح ثاني أغلى شركة في العالم.

تُشير هذه الإنجازات إلى تحول ملحوظ في نظرة المستثمرين إلى شركة ألفابت، حيث ارتفع سهمها بنحو 65% بحلول عام 2025، متفوقا بذلك على نظرائه في مجموعة الأسهم السبعة الرائدة في وول ستريت.

تبديد المخاوف

ساهم في هذا التحول نجاح الشركة في تبديد المخاوف من ضياع ميزتها المبكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بتحويل وحدة الحوسبة السحابية التي كانت مهملة إلى محرك نمو رئيسي، وجذبها استثمارا تقنيا نادرا من شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة لادنبورغ ثالمان لإدارة الأصول، فيل بلانكاتو: "من بين أسهم مجموعة السبعة الرائدة، تُعدّ ألفابت الاسم الوحيد الذي فاجأنا جميعا خلال الاثني عشر شهرا الماضية، وهي تُحرز تقدما يتجاوز نموذجها التقليدي".

وحظي نموذج جيميناي 3 (Gemini 3) الجديد بتقييمات إيجابية، مما زاد الضغط على أوبن إيه آي (OpenAI) بعد أن خيب "شات جي بي تي 5" آمال بعض المستخدمين.

وقفزت إيرادات غوغل كلاود (Google Cloud) بنسبة 34% في الربع الثالث، مع ارتفاع قيمة عقود المبيعات غير المُعلنة إلى 155 مليار دولار.

كما ساهم تأجير رقائق الذكاء الاصطناعي التي طورتها غوغل بنفسها، والمخصصة للاستخدام الداخلي، لعملاء خارجيين في تحقيق هذا النمو السريع للوحدة.

وتُعدّ ألفابت رابع شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار، بعد إنفيديا ومايكروسوفت وآبل.

واستفاد سهم الشركة من قرار قاض أميركي في سبتمبر/أيلول برفض تقسيمها، والسماح لها بالاحتفاظ بالسيطرة على متصفح كروم ونظام تشغيل أندرويد.