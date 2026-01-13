تراجع الذهب -اليوم الثلاثاء- بعد يوم من اجتيازه مستوى 4600 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك جراء عمليات جني أرباح وسط تزايد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4% إلى 4576 دولارا للأوقية (الأونصة)، قبل أن يقلص بعض خسائره. وكان الذهب قد سجل أمس مستوى قياسيا عند 4629.94 دولارا.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.6% إلى 4585.40 دولارا، قبل أن تقلص خسائرها.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين إن أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران ستواجه رسوما جمركية بنسبة 25% على التجارة مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن خيارات الرد على الوضع في إيران التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

وتتوقع شركات كبرى منها غولدمان ساكس ومورغان ستانلي تخفيضين لأسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول المقبلين.

وتميل الأصول التي لا تدر عائدا إلى الأداء الجيد مع أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالات عدم اليقين الجيوسياسية أو الاقتصادية.

