اليمن يسعى لجذب استثمارات دولية بقطاع المعادن النادرة

شارك وفد رسمي يمني، اليوم الثلاثاء، في أعمال مؤتمر التعدين الدولي الخامس الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، وفق ما أفاد به حساب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على تليغرام، في وقت يناقش فيه المؤتمر مستقبل قطاع التعدين عالميا وسط تنافس متزايد على الموارد المعدنية.

وبحسب الوكالة، ترأس الوفد اليمني وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، في المؤتمر الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، ويشارك فيه ممثلون عن أكثر من 160 دولة، إلى جانب وزراء التعدين والطاقة، وكبار المسؤولين، وقادة شركات عالمية، لبحث قضايا الاستثمار والتمويل والاستكشاف وسلاسل الإمداد المعدنية.

وقال وزير النفط والمعادن -خلال جلسة الطاولة المستديرة الوزارية- إن مشاركة اليمن تأتي في إطار توجه حكومي لتشجيع الاستثمار في قطاع التعدين وتنشيطه، معتبرا أن هذا القطاع يمثل أحد المجالات القادرة على دعم الاقتصاد الوطني في حال استغلاله بصورة "مثلى ومستدامة".

وأشار الشماسي، بحسب الوكالة، إلى أن اليمن يمتلك فرصا تعدينية في عدد من المعادن الفلزية، من بينها الذهب والفضة والنحاس، إضافة إلى معادن أرضية نادرة، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم تسهيلات للشركات العالمية الراغبة في العمل داخل البلاد.

كما شدد الوزير على أهمية الاستفادة من خبرات الدول الأخرى، وتعزيز الشراكات الفنية والتقنية، بما يسهم في تطوير عمليات الاستكشاف ونقل التكنولوجيا، معتبرا أن المؤتمر يشكل منصة دولية لفتح قنوات تعاون جديدة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

ويواجه قطاع التعدين في اليمن تحديات مرتبطة بالوضعين الأمني والاقتصادي، إضافة إلى ضعف البنية التحتية وغياب الاستثمارات الكبرى خلال السنوات الماضية، مما يجعل تحويل هذه الطموحات إلى مشاريع فعلية مرهونا بظروف أوسع تتجاوز إطار المؤتمرات الدولية.