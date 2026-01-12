فوّض وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار -اليوم الاثنين- الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص المحال التي تشتري الذهب المسروق، كما أقر إحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع لها، ضمن جهود تنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة في سوريا.

تفاصيل القرارين

حسب وكالة الأنباء السورية سانا:

تضمن القرار الأول تفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص المحال التي تشتري الذهب المسروق والورش وأختامها، والتي لم تلتزم بالمعايير المعتمدة، والباعة الجوالين الذين يروجون لبضاعة غير مطابقة للمواصفات.

نص القرار الثاني -وفق الوكالة- على إحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع للهيئة، مهمتها ضبط سوق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى المتداولة، من خلال ما يلي:

القيام بجولات على الأسواق لمراقبة سير العمل فيها.

أخذ عينات من السوق لضمان مطابقة العيارات للمواصفات القياسية السورية.

العمل على متابعة المخالفات وضبطها.

مراقبة فواتير البيع والشراء ومدى التقيد بالتسعيرة الصادرة.

مراقبة تنفيذ القرارات والتعليمات الإدارية والأمنية الصادرة عن الجهات المختصة.

مهام الضابطة

بحسب القرار، تتكون الضابطة من عناصر فنية متخصصة ذات خبرة في مجال ضبط المخالفات وكيفية التعامل معها، وتعمل على توجيه الإنذارات وتحرير المخالفات، والتعامل الإجرائي اللازم في إتلاف القطع المخالفة وما شابه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يشار إلى أنه تم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في 12 فبراير/شباط من العام الماضي، لتنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا، وتعزيز دوره في الاقتصاد المحلي من خلال إطار مؤسساتي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

أسعار الذهب في سوريا

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا متأثرة بقفزات في الأسعار العالمية اليوم، وصارت على النحو التالي:

غرام عيار 24 : بلغ 1.78 مليون ليرة عند الشراء و1.8 مليون ليرة عند البيع.

: بلغ 1.78 مليون ليرة عند الشراء و1.8 مليون ليرة عند البيع. غرام عيار 21 : بلغ 1.56 مليون ليرة عند الشراء و1.58 مليون ليرة عند البيع.

: بلغ 1.56 مليون ليرة عند الشراء و1.58 مليون ليرة عند البيع. غرام عيار 18: بلغ 1.34 مليون ليرة عند الشراء و1.35 مليون ليرة عند البيع.

إعلان

وعالمياً ارتفع سعر أونصة الذهب (الأوقية) في التعاملات الفورية بنسبة 1.61% إلى 4583.76 دولاراً، وقت كتابة هذا التقرير.