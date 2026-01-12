زاد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار -اليوم الاثنين- في تعاملات السوق السوداء في المدن السورية، في حين تراجعت الليرة في مدينة الحسكة الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تطالبها حكومة دمشق بالاندماج في الجيش السوري.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

تراجع سعر صرف الليرة السورية في الحسكة إلى 12 ألفا و500 ليرة عند الشراء من 12 ألفا و400 ليرة مسجلة مساء أمس، كما انخفض عند البيع إلى 12 ألفا و300 ليرة من 12 ألفا و200 ليرة أمس.

في بقية المدن السورية ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بواقع 30 ليرة إلى مستويات 12 ألفا و100 ليرة عند الشراء و12 ألفا و180 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في تعاملات البنوك عند 11 ألف ليرة عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع، في الوقت الذي يواصل فيه استبدال الليرة الجديدة محل الليرة القديمة حاذفا بذلك صفرين من العملة القديمة.

عند حساب سعر الصرف بالعملة الجديدة، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي اليومية، يبلغ سعر صرف الليرة السورية الجديدة مقابل الدولار 110 ليرات عند الشراء و111 ليرة عند البيع.

وتواصل المؤسسات المصرفية استبدال الليرة السورية الجديدة بالقديمة، وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن جميع المصارف بما فيها المركزي تواصل طيلة أيام الأسبوع العمل على هذا الأمر، وذلك خلال مهلة 90 يوماً المخصصة للاستبدال بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة في هذا الصدد.

أسعار الذهب في سوريا

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا متأثرة بقفزات في الأسعار العالمية اليوم، وصارت على النحو التالي:

غرام عيار 24: بلغ 1.78 مليون ليرة عند الشراء و1.8 مليون ليرة عند البيع.

بلغ 1.78 مليون ليرة عند الشراء و1.8 مليون ليرة عند البيع. غرام عيار 21 : بلغ 1.56 مليون ليرة عند الشراء و1.58 مليون ليرة عند البيع.

: بلغ 1.56 مليون ليرة عند الشراء و1.58 مليون ليرة عند البيع. غرام عيار 18: بلغ 1.34 مليون ليرة عند الشراء و1.35 مليون ليرة عند البيع.

تراخيص بيع الذهب

بهدف ضبط سوق الذهب، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قرارين يقضيان بتفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص المحلات التي تشتري الذهب المسروق، وإحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع لها.