تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار -اليوم الأحد- في السوق السوداء بالمدن السورية، في حين يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في البنوك في الوقت الذي يعمل على استبدال الليرة السورية القديمة بأخرى جديدة.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في المدن السورية إلى 13 ألفا و130 ليرة من 12 ألف ليرة للشراء، وإلى 12 ألفا و200 ليرة من مستوى 12 ألفا و70 ليرة للبيع أمس.

انخفضت الليرة السورية في الحسكة مقابل الدولار إلى 12 ألفا و150 ليرة عند الشراء من 12 ألفا و130 ليرة مسجّلة أمس، وتراجع سعر البيع إلى 12 ألفا و200 ليرة من 12 ألفا و170 ليرة مساء أمس.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في تعاملات البنوك عند 11 ألف ليرة عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع، في الوقت الذي يواصل فيه استبدال الليرة الجديدة محل الليرة القديمة حاذفا بذلك صفرين من العملة القديمة.

وعند حساب سعر الصرف بالعملة الجديدة، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي اليومية، يبلغ سعر صرف الليرة السورية الجديدة مقابل الدولار 110 ليرات عند الشراء و111 ليرة عند البيع.

استبدال العملة

تواصل المؤسسات المصرفية استبدال الليرة السورية الجديدة بالقديمة، وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن جميع المصارف بما فيها المركزي تواصل طيلة أيام الأسبوع العمل على هذا الأمر، وذلك خلال مهلة 90 يوماً المخصصة للاستبدال بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة في هذا الصدد.

وطمأن الحصرية في منشور على صفحته عبر فيسبوك، الأسبوع الماضي المواطنين بأن المصرف المركزي يقبل الليرة القديمة في فروعه كافة دون استثناء، وذلك حرصاً على تسهيل الإجراءات وخدمة الجميع.