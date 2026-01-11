تستضيف شركة قطر للطاقة المؤتمر والمعرض الدولي الـ21 للغاز الطبيعي المسال في قطر بمشاركة خبراء الصناعة وصانعي السياسات والمبتكرين من أكثر من 80 دولة خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير/ شباط المقبل، وفق ما نقله بيان للشركة ووكالة الأنباء القطرية (قنا).

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات حوارية بمشاركة كبار قادة الصناعة، ونقاشات تفاعلية حول مواضيع محورية، بما في ذلك المزايا التنافسية للغاز الطبيعي المسال ودوره في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.

وينعقد الحدث الذي يعد "أعرق مؤتمر عالمي للغاز الطبيعي المسال"، وفق بيان الشركة، تحت شعار "ريادة الغاز الطبيعي المسال: توفير الطاقة لاحتياجات اليوم والغد".

ويسلط المؤتمر الضوء على اتجاهات السوق والتقنيات المبتكرة والحلول التي تُشكل مستقبل قطاع يظل ركيزة أساسية في أمن الطاقة العالمي والتحوّل إلى طاقة منخفضة الكربون.

وإلى جانب المؤتمر، يُقام معرض الغاز الطبيعي المسال 2026 بمشاركة 300 شركة عارضة.

"حوار هادف"

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريده الكعبي: "تفخر دولة قطر باستضافة المؤتمر والمعرض الدولي الـ21 للغاز الطبيعي المسال للمرة الثانية في تاريخه".

وأضاف "يسعدنا أن نرحب بمجتمع الطاقة العالمي للمشاركة في حوار هادف حول الدور الحيوي الواعد ومستقبل هذا المصدر الموثوق والاقتصادي للطاقة".

وتابع الكعبي: "عزز التطوير المسؤول لاحتياطيات الغاز الطبيعي في قطر، إلى جانب الشراكات الراسخة والاستثمارات الاستراتيجية، من مكانة قطر للطاقة كلاعب عالمي رئيسي في مجال الغاز الطبيعي المسال، وساهم في ترسيخ مكانة الغاز الطبيعي المسال كركيزة للنمو ووسيلة رئيسية لوصول عادل ومنصف إلى طاقة أنظف".