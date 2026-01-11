أسهم الخليج ترتفع والمؤشر المصري عند مستوى قياسي

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج -اليوم الأحد- مع ارتفاع أسعار النفط مدعومة بمخاوف تتعلق بالإمدادات نتيجة تصاعد الاحتجاجات في إيران وتزايد الهجمات في الحرب الروسية الأوكرانية.

وزادت أسعار النفط -وهي محفز رئيسي لأسواق المال في دول الخليج- بنسبة 2.18% يوم الجمعة، حيث بلغ سعر خام برنت 63.34 دولارا للبرميل.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار list 2 of 2 3 أحداث قد تدفع الأسواق العالمية إلى التراجع في 2026 end of list

مؤشر السعودية

واصل المؤشر السعودي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي وارتفع 1.3% مع زيادة كل الأسهم تقريبا، وقادت قطاعات الطاقة والمواد الخام والرعاية الصحية المكاسب.

وصعد سهم أرامكو 2.4%، وكسبت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 3.5% في أكبر زيادة بالنسبة المئوية في جلسة واحدة لهذا السهم فيما يقرب من 5 أشهر.

وقالت سابك -الخميس- إنها وافقت على بيع شركة سابك أوروبا وبيع كامل حصتها في أعمال قطاع اللدائن الهندسية الحرارية في الأميركتين وأوروبا في صفقة بقيمة إجمالية تبلغ 950 مليون دولار.

وارتفع سهم دار الأركان 1.2%، وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة دار غلوبال، الذراع الدولية لشركة دار الأركان السعودية للتطوير العقاري، الأحد، أن الشركة ستطلق مشروعين جديدين فاخرين يحملان علامة ترامب التجارية في الرياض وجدّة بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار.

ونقلت رويترز عن محلل السوق لدى "إكس.بي.تي" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميلاد عازر: "الإقبال على المخاطرة مستمر في الهيمنة على السوق بعد إعلان الهيئة المنظمة للسوق السعودية فتحها لكل المستثمرين الأجانب اعتبارا من فبراير/شباط ، كما قدم التعافي الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة المزيد من الدعم".

وأضاف أن من المتوقع أن تواصل السوق "تعافيها من الاتجاه الهبوطي الذي شهدته العام الماضي بدفعة من توقعات قوية لنمو الاقتصاد غير النفطي واحتمالات صدور نتائج أعمال مالية إيجابية في الربع الرابع التي من شأنها أن تقدم المحفز الكبير المقبل للسوق".

مؤشر قطر

انتعش مؤشر بورصة قطر من تراجع شهده في الجلسة السابقة وزاد 1.1% -اليوم الأحد- مع ارتفاع كل الأسهم تقريبًا.

إعلان

وصعد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، 1.7%، وزادت قطر لنقل الغاز (ناقلات) 1.6%.

أسواق الخليج الأخرى

هبط المؤشر في الكويت بنسبة 0.6%، وفي البحرين بنسبة 0.5%، في حين ارتفع في سلطنة عمان بنسبة 0.6%.

وخارج منطقة الخليج العربي، ارتفع المؤشر المصري لليوم الثالث على التوالي، مسجلا مكاسب بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 42895 نقطة، مع ارتفاع معظم الأسهم.

وزاد سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 4% وسهم شركة مصر للألمنيوم بنسبة 5.1%.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -أمس السبت- أن معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ظل دون تغيير عند 12.3% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.