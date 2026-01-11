مصر توقع اتفاقيات طاقة متجددة بـ1.8 مليار دولار

أعلنت مصر توقيع عدد من الاتفاقيات في قطاع الطاقة المتجددة باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار دولار، في إطار مساعيها لرفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج توليد الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

وذكرت الحكومة أن الاتفاقيات تشمل تنفيذ مشروعين متكاملين بالتعاون مع شركتي سكاتك النرويجية وصنجرو الصينية، وبالشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة يُعد ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم التحول الأخضر، فضلًا عن تعميق سلاسل القيمة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

محطة شمسية عملاقة ومصنع بطاريات

يتمثل المشروع الأول، الذي تطوره شركة سكاتك، في إنشاء محطة كبرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا جنوب العاصمة القاهرة تحت اسم "وادي الطاقة المستدامة -إنرجي فالي"، بقدرة توليد تبلغ 1.7 غيغاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مدعومة بأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة إجمالية تصل إلى 4 غيغاوات/ساعة.

أما المشروع الثاني، الذي تطوره شركة صنجرو الصينية، فيتضمن إنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط وأفريقيا لتصنيع أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 50 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تبلغ 10 غيغاوات/ساعة سنويًا عند التشغيل الكامل، مع توفير نحو 150 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر بدء الإنتاج في أبريل/نيسان 2027.

وسيُخصص جزء من إنتاج المصنع لتغذية مشروع "إنرجي فالي" في المنيا، بما يسهم في تعزيز استقرار شبكة الكهرباء وتقليل الاختناقات الجغرافية.

وتأتي هذه الاتفاقيات في وقت تستهدف فيه مصر رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج توليد الكهرباء بحلول 2030، وهو هدف يقول مسؤولون إنه ما زال مرهونًا بتوافر الدعم الدولي والتمويل الميسر.