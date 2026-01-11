اقتصاد|فنزويلا

سنغافورة تحذر.. خطة ترامب في فنزويلا تهدد الاقتصادات الصغيرة

epa12628905 Captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, arrive at the Wall Street Heliport during their transport to the federal courthouse for their arraignment in New York, New York, USA, 05 January 2026. EPA/Stringer
التحرك الأميركي في فنزويلا أعاد إحياء مخاوف قديمة من عالم تحكمه القوة لا القواعد المشتركة الأوروبية.
Published On 11/1/2026
|
آخر تحديث: 11:43 (توقيت مكة)

بعيدًا عن كراكاس بآلاف الكيلومترات، لكن قريبًا من تداعياتها السياسية، أثارت خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وطرح إدارة فنزويلا عبر "الإكراه الاقتصادي" قلقًا عميقًا لدى دول صغيرة تعتمد في أمنها وازدهارها على قواعد النظام الدولي.

وكانت سنغافورة من أوائل هذه الدول التي عبّرت صراحة عن مخاوفها، معتبرة أن ما جرى يتجاوز فنزويلا ليطال أسس العلاقات الدولية نفسها.

قلق وجودي لدى الدول الصغيرة

وبحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، رأت سنغافورة أن التحرك الأميركي ضد فنزويلا ضرب في صميم ما وصفته بـ"القلق الوجودي" للدول الصغيرة التي لا تملك قوة عسكرية كبرى ولا موارد طبيعية ضخمة، وتعتمد على احترام القانون الدولي لضمان بقائها.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن سنغافورة -التي ازدهرت في ظل النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية– ترى أن تقويض هذا النظام يضع الدول الصغيرة أمام عالم تحكمه موازين القوة لا القواعد.

"إذا كان هذا هو العالم فلدينا مشكلة"

وفي تصريح لافت نقلته بلومبيرغ، قال وزير الدولة الأول السنغافوري لي هسين لونغ خلال منتدى لمعهد "آي سياس- يوسف إسحاق": "من وجهة نظر دولة صغيرة إذا كان هذا هو الأسلوب الذي يعمل به العالم، فلدينا مشكلة".

وأكد أن سنغافورة "كانت ولا تزال تعارض بشكل قاطع التدخلات المخالفة للقانون الدولي مستشهدًا بتدخل أميركا في غرينادا عام 1983، وبالحرب الروسية الأوكرانية.

ورغم لهجته التحذيرية، أقرّ لي بأن هذا النمط من السلوك الدولي ليس جديدًا، وقال: "إلى حد ما هكذا كان العالم دائمًا…الولايات المتحدة فعلت ذلك مرات عديدة، وقوى أخرى تفعل الشيء نفسه".

نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال جلسة توجيه الاتهام أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن بمدينة نيويورك. 5 يناير 2026 This courtroom sketch shows deposed president of Venezuela Nicolas Maduro (2nd-L), and his wife, Cilia Flores, attending their arraignment at Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse on January 5, 2026 in New York, with defense lawyers Barry Pollack (L) and Mark Donnelly (2nd-R). Deposed Venezuelan president Nicolas Maduro pleaded not guilty to charges of narco-terrorism in a New York court on Monday, two days after being snatched by US forces in a stunning raid on his home in Caracas. Maduro, 63, told a federal judge in Manhattan that he had been "kidnapped" from Venezuela and said "I'm innocent, I'm not guilty," US media reported. (Photo by Jane ROSENBERG / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION JANE ROSENBERG - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS
اعتقال مادورو وزوجته اعتبره البعض مخالفا للقانون الدولي (الفرنسية)

وشدد على أن الدول الصغيرة لا تملك ترف تجاهل الواقع، داعيًا إلى الجمع بين الموقف المبدئي والبراغماتية السياسية عبر اقتصاد قوي وقوات مسلحة ذات مصداقية.

وأشار الوزير إلى أن سنغافورة تنفق نحو 3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، إضافة إلى بناء شراكات إقليمية ودولية واسعة.

ما بعد فنزويلا

وتخلص بلومبيرغ إلى أن موقف سنغافورة لا يعبّر عن الدفاع عن فنزويلا بقدر ما يعكس خوفًا أوسع لدى الدول الصغيرة من تحوّل "الإكراه الاقتصادي" والتدخل المباشر إلى قاعدة مقبولة في السياسة الدولية.

فحين تتآكل القواعد التي تنظّم العلاقات بين الدول، تصبح الخسارة جماعية، وتمتد آثارها إلى كل من بنى استقراره على افتراض أن القانون الدولي ما زال يشكّل مظلة مشتركة، لا أداة انتقائية بيد الأقوى.

المصدر: بلومبيرغ

