استقبلت عملة بيتكوين المشفرة عام 2026 بسعر يبلغ نحو 90 ألف دولار للعملة الواحدة، وهو أقل كثيرا من المستوى الذي ارتفعت إليه خلال عام 2025، حيث بلغت 126 ألف دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

غير أن سعر بيتكوين قد يتجه إلى مسار مختلف في 2026، فقد توقع محللون من بنك غولدمان ساكس الأميركي أن يشهد هذا العام حوافز هامة لاعتماد المؤسسات عملة بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، وفق ما أورده موقع فوربس.

وتحدث محللو غولدمان ساكس، بقيادة جيمس يارو، عن توقعات بتحسن البيئة التنظيمية للعملات المشفرة خلال 2026، وذلك بسبب مشروع قانون هيكلة السوق الأميركية الذي طال انتظاره، والمطروح حاليا في الكونغرس.

تأثيرات واسعة للقانون المنتظر

وفق رؤية محللي غولدمان ساكس، فإن إقرار هذا القانون سيشجع الشركات والمستثمرين على شراء وبيع العملات المشفرة، بل وعلى تطوير هذه العملات إلى ما هو أبعد من التداول، في إشارة إلى استعمالات جديدة ممكنة مستقبلاً للعملات المشفرة، مثل استخدامها كعملة للاحتياطيات النقدية.

وأفاد موقع فوربس بأن رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي، تيم سكوت (الحزب الجمهوري) قال إن لجنته ستعقد جلسة استماع الأسبوع المقبل لتعديل مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة والتصويت عليه في نهاية المطاف.

وسيحدد القانون دور هيئة الأوراق المالية والبورصات في التعامل مع العملات المشفرة، وهو ما يرى محللو غولدمان ساكس أنه أمر ضروري لتشجيع المؤسسات المختلفة على الاستثمار في هذه العملات.

لكن المحللين أكدوا أهمية إقرار قانون هيكلة سوق العملات المشفرة، والمعروف باسم "قانون الوضوح"، في النصف الأول من 2026، إذ إن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي ستتم في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ربما تؤدي إلى تعطيل صدوره.

تخفيض أسعار الفائدة

هناك عامل آخر سيساهم في جذب المستثمرين نحو سوق العملات المشفرة، ويتعلق الأمر بالتوقعات بخفض سعر الفائدة الأميركية من قبل الاحتياطي الفدرالي ( المركزي الأميركي).

ويعني تخفيض أسعار الفائدة الأميركية تراجع العائدات على سندات الخزانة الأميركية ذات عائد مضمون، الأمر الذي يدفع المستثمرين نحو بدائل أخرى، منها العملات المشفرة والذهب والأسهم.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن كبير الاقتصاديين بشركة "بيت مايينغ" توقعاته بأن يصل سعر بيتكوين إلى 225 ألف دولار في عام 2026، بسبب تنظيم سوق العملات المشفرة من جانب والتخفيضات المنتظرة في سعر الفائدة من جانب آخر.

تقديرات متباينة

غير أن شبكة "سي إن بي سي" أشارت إلى تقديرات متباينة للخبراء عن السعر الذي يمكن أن تصل إليه عملة بيتكوين خلال عام 2026، حيث يرى البعض أنه ربما ينخفض إلى مستوى 75 ألف دولار للعملة الواحدة، وقد يرتفع إلى 225 ألف دولار.

وأوضح رئيس فريق الباحثين بشركة "غالاكسي" أليكس ثورن في مقابلة مع "سي إن بي سي" أن التنبؤ بسعر بيتكوين في 2026 أمر صعب، وذلك لمجموعة من الأسباب:

وجود "بيئة استثمارية معقدة".

المخاوف بشأن النفقات الهائلة على الذكاء الاصطناعي.

تقييم بعض الأسهم بشكل مبالغ فيه.

وأوردت شبكة "سي إن بي سي" توقعات بعض الخبراء الذين تحدثت إليهم عن سعر بيتكوين خلال عام 2026، وجاءت كما يلي: