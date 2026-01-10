اقتصاد|أوغندا

مرشح المعارضة الأبرز في أوغندا يتعهد بمراجعة اتفاقيات النفط إذا فاز بالانتخابات

WAKISO, UGANDA - SEPTEMBER 24: Bobi Wine addressing the press after being nominated for presidential elections 2026 at the Electoral Commission offices in Lweza on September 24, 2025 in Wakiso District, Uganda. Uganda's next general election is scheduled to be held on January 12, 2026. Nominations are taking place to determine challengers to President Yoweri Museveni, who at age 80 is seeking to remain in office as the presidential nominee for the National Resistance Movement (NRM), the governing party he has led since ousting the former military regime during an armed uprising in 1986. (Photo by Hajarah Nalwadda/Getty Images)
روبرت كياغولاني المعروف باسم بوبي واين. (غيتي إيميجز)
Published On 10/1/2026
آخر تحديث: 12:51 (توقيت مكة)

قال المرشح الرئاسي المعارض في أوغندا، روبرت كياغولاني المعروف باسم بوبي واين، إنه سيعيد النظر في الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة وشركات النفط الدولية في حال فوزه بالانتخابات المقررة الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه سيراجع أي بنود لا تصب في مصلحة الأوغنديين.

وتستعد أوغندا لبدء الإنتاج التجاري للنفط الخام في وقت لاحق من العام الجاري، من حقول تديرها شركات توتال إنرجي الفرنسية وسينوك الصينية إلى جانب الشركة الوطنية الأوغندية للنفط. وتعمل الشركات الأجنبية وفق عقود تقاسم الإنتاج مع الحكومة. وتقدّر احتياطات أوغندا النفطية بنحو 6.65 مليار برميل، وقد اكتشفت قبل نحو عقدين، غير أن بدء الإنتاج تأخر مرارا بسبب خلافات بين الحكومة والشركات الدولية، إضافة إلى معارضة من ناشطين بيئيين.

UNSPECIFIED, UGANDA - MARCH 12: The Central Processing Facility is shown at Kingfisher oilfield on March 12, 2025 in Kikuube, Uganda. Located on the southeastern shores of Uganda's Lake Albert, the Kingfisher oilfield first launched drilling in 2023 and is expected to produce 40,000 barrels of crude oil per day at its peak, as Uganda aims to boost its economy through development of its oil and gas reserves. The Kingfisher site, operated by the China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), has drawn controversy for alleged human rights abuses over accusations of sexual exploitation and violence perpetrated by workers from the oilfield, forced evictions, and loss of livelihoods. TotalEnergies, a majority share owner in the project, has also faced financing issues and legal challenges by climate groups over its development of the East Africa Crude Oil Pipeline (EACOP), designed to link Uganda's landlocked oil fields in Western Uganda to Tanzania's Tanga port on the Indian Ocean. (Photo by Hajarah Nalwadda/Getty Images)
مصفاة للنفط في أحد الحقول بأوغندا (غيتي إيميجز)

وانتقد بوبي واين، الذي ينافس الرئيس يويري موسيفيني للمرة الثانية بعد أن حصل على 35% من الأصوات في انتخابات 2021، ما وصفه بـ"نفاق" الحلفاء الغربيين الذين يواصلون دعم حكومة موسيفيني مالياً رغم ما قال إنها حملات قمع ضد المعارضة. وأضاف أن الدول الغربية "تضع الدبلوماسية فوق الديمقراطية، وتعطي الأولوية للأعمال التجارية على حساب حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن تلك الدول لم تلجأ إلى فرض عقوبات على منتهكي الحقوق رغم امتلاكها الأطر القانونية لذلك.

من جانبها، لم يصدر تعليق فوري من وزارة الإعلام الأوغندية أو من شركتي توتال إنرجي وسينوك بشأن تصريحات واين حول مراجعة الاتفاقيات النفطية.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأفريقية

