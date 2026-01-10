حقق مؤشر "فاينانشال تايمز-100" ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2025، الأمر الذي يعكس تزايد ثقة المستثمرين في أسهم الشركات التي يمثلها.

ويعبر مؤشر "فاينانشال تايمز-100" عن حركة أسهم أكبر 100 شركة من حيث القيمة السوقية مسجلة في بورصة لندن.

وارتفع المؤشر بأكثر من 20% بنهاية عام 2025، وفق صحيفة فايننشال تايمز، متفوقاً على مؤشر "ستاندرد آند بورز-500″، لبورصة وول ستريت في نيويورك الذي ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 17%.

وتمكن المؤشر، الذي يُعرف أيضاً بمؤشر "فوتسي"، من الوصول إلى 10 آلاف نقطة يوم الجمعة 2 يناير/كانون الثاني الجاري، الأمر الذي يعكس بداية قوية له في العام الجديد.

ويشمل المؤشر مجموعة من الشركات البريطانية الكبرى التي تعمل في قطاعات تقليدية، من بينها

قطاع الطاقة، مثل شركتي "شل" و"بريتيش بتروليوم".

وقطاع المصارف، مثل بنوك "باركليز" ولويدز" و"إتش إس بي سي".

وقطاع الدفاع مثل شركة "بي إيه إي سيستمز".

اقتصاد "قديم" لكنه مستقر

وأشارت صحيفة "تايمز" في تقرير سابق إلى أن الشركات البريطانية العاملة في القطاعات التقليدية حققت أداء مستقرا وعوائد جيدة لحملة الأسهم، مما ساهم في ارتفاع مؤشر "فايننشال تايمز-100″، على الرغم من الانتقادات التي كانت توجه له سابقا بشأن ارتباطه بما وصفته الصحيفة "بالاقتصاد القديم" أو الاقتصاد التقليدي، وليس قطاع التكنولوجيا.

والملاحظ أن شركات التكنولوجيا لا تمثل سوى 3.5% من مؤشر "فاينانشال تايمز-100″، في حين تستأثر بحصة ثلث مؤشر "ستاندرد آند بورز-500" في بورصة نيويورك.

وأشار موقع "فوريكس" إلى أنه على الرغم من أن أسهم شركات التكنولوجيا ساهمت بشكل أساسي في دفع مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك.

ويثير حجم الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي مخاوف المستثمرين من التقلبات التي يمكن أن تحدث لأسهم شركات التكنولوجيا.

وحسب موقع "فوريكس" المالي، فإن مؤشر فاينانشال تايمز على الطريق لمواصلة ارتفاعه في 2026، ليحقق 7 سنوات متواصلة من الأداء القوي، وسط توقعات بأن يواصل بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة العام الحالي، الأمر الذي يعني أن العائد على سندات الخزانة سيكون أقل، وهو ما يدفع المستثمرين إلى التحول نحو بدائل أخرى مثل الأسهم.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "أي جي بيل" البريطانية للاستثمار أن أكثر من نصف المستثمرين في بريطانيا أبدوا رغبتهم في الاستثمار بالأسهم البريطانية في 2026.

3 أسهم واعدة

وفي ظل انتعاش بورصة لندن، قدم الخبراء في مواقع متخصصة، مثل موقع "موتلي فول" المتخصص في متابعة البورصات، توقعاتهم للأسهم البريطانية الواعدة في 2026.

ووفق ما قاله المحلل المالي في بورصة لندن إدوارد شيلدون لموقع "موتلي فول" فإن من بين الشركات البريطانية الواعدة في 2026 شركة "إم آند جي" وشركة "وايز" وشركة "بي آيه أي سيستمز".

سهم شركة "إم آند جي"

قامت شركة "إم آند جي" -وهي شركة بريطانية تعمل في مجال الادخار والاستثمار- بتوزيع الأرباح بشكل منتظم على حملة أسهمها منذ انفصالها عن شركة "برودنشال" في 2020.

ويتوقع المحللون أن توزع الشركة أرباحًا بـ21.4 بنسًا للسهم الواحد خلال 2026، بعد أن تعلن عن حجم أرباحها لـ 2025 في مارس/آذار المقبل، ما يعني أن العائد سيكون حوالي 7.5%.

ويعد هذا عنصرا هاما لجذب المستثمرين نحو أسهم الشركة التي تسير بشكل جيد في الوقت الحالي، وفق شيلدون. وكان العائد على سهم "إم آند جي" قد بلغ 20.1 بنسا في 2024.

وحسب موقع شركة "إم آند جي"، فقد بلغ صافي التدفقات من الأعمال التجارية وفق ميزانية نصف سنوية في 2025 -وهي آخر ميزانية معلنة للشركة- 2.1 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار)، في حين بلغ صافي الأرباح قبل الضرائب 378 مليون جنيه إسترليني (508.6 مليارات دولار).

وتقول الشركة على موقعها إنها تدير أصولا مالية بأكثر من 323 مليار جنيه إسترليني (433 مليار دولار) نيابة عن المستثمرين الأفراد والمؤسسات على مستوى العالم، بما في ذلك البنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية.

سهم شركة "وايز" للتحويلات المالية

وأشار المحلل شيلدون إلى شركة بريطانية أخرى يرى أنها جديرة باهتمام المستثمرين في 2026، وهي شركة "وايز" التي تعمل في مجال تحويل الأموال دوليًا وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية.

وحققت الشركة نموا كبيرا، ومن المتوقع -وفق شيلدون- أن تبلغ إيراداتها في 31 مارس/آذار 2026 حوالي 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار)، بزيادة 26% تقريبًا على أساس سنوي.

ويرى شيلدون أن هناك فرصًا كبيرة لارتفاع قيمة سهم شركة "وايز" وتحقيق عوائد جيدة منه، لأن الشركة لديها إمكانات كبيرة للنمو في سوق المدفوعات العالمية، و"لم تستغل سوى جزءًا بسيطًا من إمكانياتها في هذا السوق"، وفق وصفه.

ولدى شركة "وايز" 15.6 مليون مستخدم نشط حول العالم حاليا، وبلغ إجمالي إيراداتها بنهاية مارس/آذار 2025 نحو 1.21 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار)،.

كما بلغ إجمالي أرباح الشركة قبل الضرائب 564.8 مليون جنيه إسترليني (757 مليون دولار)، في حين وصل العائد على السهم 40.37 بنسا بنسبة نمو 18% مقارنة بالعام الذي سبقه.

سهم شركة "بي آيه إي سيستمز" للدفاع

رشح شيلدون للمستثمرين سهما آخر لشركة بريطانية ينتظر أن تحقق نتائج جيدة في 2026، وهي شركة "بي آيه إي سيستمز" لأنظمة ومعدات الدفاع.

ويتوقع شيلدون نموا جيدا للشركة البريطانية العملاقة في مجال الدفاع، وعزا ذلك إلى التوسع المنتظر في إنفاق دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) على المعدات والأنظمة العسكرية خلال السنوات المقبلة، بعد أن اتجهت إلى رفع مخصصات الدفاع في موازنات حكوماتها.

وحسب آخر ميزانية نصف سنوية أعلنتها الشركة في نهاية يونيو/حزيران 2025 -وتشمل ستة أشهر فقط- فقد حققت الشركة مبيعات بقيمة 14.62 مليار جنيه إسترليني (19.6 مليار دوالار) بزيادة 11% عن الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت أرباح الشركة قبل الضرائب 1.55 مليار جنيه إسترليني ( مليارا دولار) 13% خلال الفترة ذاتها.

كما حققت الشركة عائدا جيدا على سهم بقيمة 34.7 بنسا للسهم الواحد، بزيادة 12% عن الفترة المماثلة من العام السابق.