العراق: لا مؤشرات على استئناف إمدادات الغاز من إيران

أعلنت وزارة ‍الكهرباء العراقية -اليوم السبت- أنه لا توجد مؤشرات على استئناف إمدادات الغاز الإيراني إلى البلاد قريبا.

وقال متحدث باسم الوزارة -نقلًا عن رسالة من الجانب الإيراني عبر تطبيق تليغرام- إن توقف الإمدادات يعود إلى انخفاض درجات الحرارة داخل إيران وارتفاع حاجتها المحلية للغاز.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان بغداد في ديسمبر/كانون الأول الماضي توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، الأمر الذي تسبب بخسارة منظومة الكهرباء العراقية ما بين 4000 و4500 ميغاوات من القدرة الإنتاجية، نتيجة توقف بعض وحدات التوليد وتخفيف الأحمال في أخرى، خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية.

وتعتمد العراق بشكل كبير على واردات الطاقة من إيران، التي توفر ما بين ثلث و40% من احتياجات البلاد من الغاز والكهرباء، في وقت يبلغ فيه الطلب خلال ساعات الذروة الشتوية نحو 48 ألف ميغاوات، مقابل إنتاج محلي لا يتجاوز 27 ألف ميغاواط، ما يفرض فجوة كبيرة يجري سدها عبر الاستيراد.

وقالت الخبيرة في شؤون النفط والغاز عرفانه تاجيكي للجزيرة نت في وقت سابق إن "خفض أو وقف صادرات الغاز في الشتاء ليس أمرا استثنائيا، بل بندا معروفا ومدرجا في العقود طويلة الأمد، التي تنص صراحة على أولوية تلبية الطلب الداخلي في بلد المنشأ".

وأكدت أن هذا النمط ليس خاصا بإيران، بل هو عرف عالمي في عقود تصدير الغاز عبر الأنابيب، بما في ذلك عقود روسيا مع أوروبا.

كما قال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق حميد حسيني للجزيرة نت إن توقف التصدير الحالي "عادي"، وسبق أن تكرر في سنوات ماضية، دون أن يؤدي إلى انهيار العلاقة الطاقية بين البلدين.