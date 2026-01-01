الصين تعتزم إعفاء السودان من ديون بـ45 مليون دولار

تعتزم الصين إعفاء السودان من سداد ديون بقيمة 345 مليون يوان (45 مليون دولار) تمثل قروضا من دون فوائد قدمتها بكين في وقت سابق تمويلًا لمشروعات مختلفة في السودان، وفق بيان لوزارة المالية والتخطيط السودانية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد أمس الأربعاء بين وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط السودانية محمد بشار، والقائم بأعمال السفارة الصينية في السودان شو جيان، وناقش الاجتماع كذلك موقف تنفيذ المنحة المقدمة مسبقًا من الصين بمبلغ 200 مليون يوان (28.58 مليون دولار) لصالح دعم مشروعات البنى التحتية في السودان، وذلك في قطاعات المياه والزراعة والكهرباء.

من جانبه، أكد القائم بالأعمال استعداد الحكومة الصينية لتقديم منحة عبر منظمات الأمم المتحدة لدعم تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية لمحطات مياه الشرب بالولايات المستهدفة وهي الخرطوم، والجزيرة، وسنار، والنيل الأزرق.

ديون السودان

وحسب تقرير للبنك الدولي، بلغ الدين العام السوداني مقارنة بحجم الاقتصاد المحلي 147% في 2024، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 142% في 2025، و124% في 2026، و106% في 2027.

وذكرت المؤسسة الدولية أن السودان بعد أكتوبر/تشرين الأول 2021، كان يحرز تقدما نحو تخفيف عبء الديون، واستعادة الوصول إلى التمويل الدولي، في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (أطلقها صندوق النقد والبنك الدوليان عام 1996)، إلا أن هذا التقدم توقف بسبب الاضطرابات السياسية ودخول البلد في حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وحاليًّا، تعجز الحكومة السودانية عن إصدار سندات دين عامة جديدة، مما يجعل التمويل النقدي الخيار الوحيد المتاح لتمويل العجز، ومن المتوقع أن يبقى الدين العام مرتفعا، مع ارتفاع النفقات إلى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من الارتفاع المتوقع في الإيرادات إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وذلك بسبب التحديات المالية المستمرة، وعدم وجود تخفيف للديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.