توقعات بانخفاض حاد لأسعار النفط في الأشهر المقبلة

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن تنخفض أسعار النفط العالمية بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، إذ ستؤدي زيادة إنتاج الدول الأعضاء في تحالف أوبك بلس إلى تراكم كبير لمخزونات النفط.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في التقرير إن مخزونات النفط سترتفع بمعدل 2.1 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من عام 2025، وستظل مرتفعة حتى العام المقبل.

وتم الانتهاء من التقرير قبل أن يتخذ تحالف أوبك بلس قراره مطلع هذا الأسبوع بزيادة الإنتاج في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

من جهتها، قالت مسؤولة تنفيذية من شركة ميرسك للشحن البحري في مؤتمر بسنغافورة، اليوم الثلاثاء، إن هناك احتمالات عالية لتراجع أسعار النفط بسبب الزيادة المتواضعة في الطلب، وارتفاع إنتاج تحالف أوبك بلس.

وذكرت إيما مظهري الرئيسة التنفيذية لتجارة النفط لدى ميرسك في مؤتمر آسيا والمحيط الهادي للبترول (أبيك) "أعتقد أن هناك احتمالا كبيرا لأن تتجه الأسعار هبوطيا بالنظر للتوازنات العالمية الإجمالية".

والأحد الماضي توقع غولدمان ساكس فائضا نفطيا أكبر قليلا في 2026، إذ تطغى الزيادات في الإمدادات من الأميركتين على حجم الفاقد المتوقع من المعروض الروسي والزيادة في الطلب العالمي.

وأبقى بنك الاستثمار الأميركي على توقعاته لمتوسط سعر برنت/غرب تكساس الوسيط دون تغيير في 2025، وتوقع أن يكون متوسط السعر من 52 إلى 56 دولارا للبرميل في 2026.

وصعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بأكثر من 1% بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم استهدف قيادات بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في

العاصمة القطرية الدوحة.

وارتفعت العقود الآجلة بما يعادل 1%، إلى 66.76 دولارا للبرميل قبل أن تتراجع قليلا خلال تداولات اليوم، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.59%، لتبلغ عند التسوية 62.63 دولارا للبرميل.

واتفق 8 أعضاء في أوبك بلس يوم الأحد على زيادة الإنتاج اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل 137 ألف برميل يوميا.

ويقل هذا كثيرا عن الزيادات الشهرية التي قاربت 555 ألف برميل يوميا لشهري سبتمبر/أيلول الحالي وأغسطس/آب الماضي، و411 ألفا لشهري يوليو/تموز ويونيو/حزيران الماضيين.