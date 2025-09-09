الطيران منخفض التكاليف.. شراكات إستراتيجية تعيد ربط الأردن بأوروبا

مع عودة رحلات الطيران منخفض التكاليف إلى الأردن، فإن مؤشرات السياحة ستكون على موعد مع تحسن كبير مقارنة بالفترة الماضية إذ شهدت تراجعا في مؤشرات القطاع مع اشتداد التوترات في المنطقة، إثر العدوان الإسرائيلي على غزة. وقد زاد التأثير السلبي إبان الحرب الإسرائيلية الإيرانية مع إيقاف شركات الطيران منخفض التكاليف رحلاتها إلى البلاد.

ناقوس خطر

مطلع أغسطس/آب وخلال اجتماع نيابي، دق رئيس سلطة إقليم البتراء فارس بريزات ناقوس الخطر بسبب الانحدار الكبير في أعداد السياح القادمين إلى المدينة والتي تضم واحدة من أهم عجائب الدنيا السبع الجديدة، نتيجة للعدوان الإسرائيلي على غزة، مبينا أن 32 فندقا تضم ألفي غرفة أغلقت في المدينة الوردية، مع خسارة 700 عامل في القطاع لوظائفهم.

من جهته قال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات خلال تصريحات لتلفزيون محلي، إن انقطاعا شبه كامل أصاب السياحة بفعل التوترات في المنطقة، مضيفا أن أعداد السياح الأوروبيين والأميركيين في أدنى مستوياتها.

توقف شريان مهم للسياحة

تأثر القطاع السياحي سلبيا بالتوترات في المنطقة وتضاعف هذا التأثير بسبب وقف الطيران منخفض التكاليف رحلاته إلى الأردن جراء الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وأكد حسين هلالات نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية أن توقف هذه الرحلات كان له تأثير سلبي، ما تسبب في إلغاء ما لا يقل عن 95% من الحجوزات في البتراء خلال يونيو/حزيران الماضي.

ونهاية الشهر ذاته بيّن رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني هيثم ميستو أن توقف رحلات شركات رايان وويز إير تسبب في خسارة 270 ألف مسافر كان متوقعا نقلهم خلال العام الجاري من قبل هذه الشركات.

أكبر شبكة خطوط منخفضة التكاليف

وبهدف استعادة زخم السياحة والحيلولة دون تكرار مشهد الخسائر الكبيرة التي أصابت هذا القطاع الحيوي نتيجة الإغلاقات الأخيرة وتوقف الطيران الذي سببه وباء كورونا، عملت وزارة السياحة الأردنية على تعزيز شبكة خطوط الطيران منخفض التكاليف.

وبحسب بيان للوزارة الشهر الماضي فإن موسم الشتاء المقبل سيشهد تشغيل أكبر شبكة رحلات جوية مباشرة منخفضة التكلفة ستربط الأردن بـ18 وجهة أوروبية، وسيكون هذا الربط عبر شركات ويز ورايان إير إضافة لطيران يورو وينغز.

كما حصلت مدينة العقبة على حصة من رحلات هذه الشركات من خلال تدشين 4 وجهات أوروبية إلى مطار الملك حسين الدولي -المطار الرئيسي فيها-بمعدل رحلتين أسبوعيا لكل منها.

وشملت الوجهات الجديدة مدنا أوروبية سياحية رئيسية مثل ميلان، باريس، روما، إضافة إلى مدريد ولندن وفيينا، على أن تستمر الرحلات حتى نهاية مارس المقبل، مع تمديد التشغيل للموسم الصيفي 2026.

تحسن متوقع في أعداد الزائرين

من شأن عودة الطيران منخفض التكاليف للأردن -وبهذه الشبكة الواسعة من الخطوط المساهمة- في إعادة الحركة السياحية إلى مستويات جيدة، بانتظار تحسن الظروف الجيوسياسية وانتهاء التوترات التي تعصف بالمنطقة وتبقي حالة عدم الاستقرار فيها والتي تتعارض مع أي خطط سياحية.

وبينت هيئة تنشيط السياحة أن عدد السياح القادمين عبر الرحلات منخفضة التكاليف قد وصل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 100 ألف سائح، في حين ارتفعت إيرادات السياحة في النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 3.7 مليارات دولار، رغم انخفاض هذه الإيرادات بـ3.7% في يونيو/حزيران بسبب التوترات في المنطقة.

وزادت إيرادات السياحة الوافدة بنحو 11.9% في النصف الأول من العام الجاري، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني.

ومن شأن عودة رحلات الطيران المنخفض الكلفة رفع أعداد السياح، خاصة مع فتح خطوط جديدة وزيادة عدد الرحلات من وإلى عمّان والعقبة.

فعند توقيع اتفاقية تجديد الشراكة مع رايان إير عام 2023 كانت التوقعات تشير إلى جذب 600 ألف زائر سنويا عبر هذا الطيران.

الطيران العارض مقابل المنخفض التكلفة

بينما تظهر تصريحات المسؤولين وبعض الأرقام تفاؤلا بمساهمة الطيران المنخفض التكلفة في رفع أعداد السياح، إلا أن هناك من كان له وجهة نظر مختلفة.

وأبدى الخبير السياحي وأستاذ الإدارة السياحية إيهاب العمري عدم تفاؤله بشأن مستقبل أداء القطاع السياحي، عازيا ذلك إلى الأثر المحدود لهذا الطيران على الحركة السياحية.

وقال: هناك فرق بين السائح والمسافر، فمعظم المسافرين عبر هذا النوع من الطيران هم ركاب عاديون وليسوا سياحا، إضافة إلى أن نسبة مهمة من هؤلاء المسافرين هم أردنيون.

وأضاف العمري: "هذه النوعية من المسافرين لا تأتي بخطة سياحية، وإنما يصلون مدينة مثل عمان والعقبة، ويجلسون عدة أيام حتى عودة الطائرة، وأثناء وجودهم يقومون بترتيب رحلة خاصة بأرخص الأسعار وأقل تكلفة، و"مثل هذه النوعية من المسافرين أثرها محدود".

ولدى مقارنته الطيران منخفض التكاليف بالطيران العارض، منح العمري الأفضلية للأخير، لأسباب متعددة أبرزها:

الرحلة في الطيران العارض ترسم وتشكل في الدولة المصدرة للسياح.

جميع ركاب هذا النوع من الطيران هم سياح، وعند وصولهم للأردن يكون برنامجهم جاهزا وبكلفة واضحة ومدفوعة سلفا.

إنفاق هذه الفئة من السياح أعلى بكثير من الفئة الأولى.

ويؤكد العمري أن وجود الطيران المنخفض أفضل من عدمه بسبب ضعف الحركة السياحية، معتبرا أن الأرقام المعلنة من قبل وزارة السياحة "مضخمة" وتستند إلى أعداد القادمين، ولا تفصل بين من يزور البلد بهدف السياحة وبين القادمين لأهداف أخرى.