قالت وزارة البترول المصرية -اليوم الاثنين- إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "بي بي" لحفر 5 آبار غاز جديدة في البحر المتوسط.

تأتي مذكرة التفاهم في إطار جهود الوزارة لزيادة عمليات التنقيب والإنتاج.

وتحولت مصر -التي كانت في السابق مُصدرا إقليميا- بشكل مستمر إلى الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز مع انخفاض الإنتاج من الحقول القديمة وتأخر الاستثمار في حقول جديدة.

ووفقا لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة، فقد بلغ إنتاج الغاز في مايو/أيار الماضي 3545 مليون متر مكعب، بانخفاض يزيد عن 40% مقابل مارس/آذار 2021.

وأوضح بيان وزارة البترول أن من المتوقع أن يبدأ حفر الآبار الاستكشافية الجديدة، على أعماق تتراوح بين 300 و1500 متر، العام القادم.

وأعلنت الوزارة في 30 أغسطس/آب الماضي توقيع 4 اتفاقيات مع شركات عالمية بقيمة تزيد عن 340 مليون دولار للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط ​​ودلتا النيل.

وضمت القائمة شركتي شل وإيني وشركة أركيوس للطاقة، وهي مشروع مشترك مملوك بنسبة 51% لشركة بي بي و49% لشركة إكس آر جي الذراع الاستثمارية لشركة أدنوك.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي عقب التوقيع، أن الاتفاق مع شركة "بي بي" البريطانية يعكس قوة الشراكة الممتدة لأكثر من 6 عقود، مشيرا إلى النجاحات التي حققتها الشركة مؤخرا في البحر المتوسط بمصر.

من جهته قال نادر زكي، رئيس "بي بي" الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "هذا الاستثمار يسهم في فتح موارد غاز إضافية في غرب دلتا النيل، ونتطلع للعمل مع وزارة البترول والثروة المعدنية في المراحل القادمة من التطوير للمساهمة في تلبية الطلب المحلي وزيادة الموارد خلال هذا العقد والعقد المقبل".