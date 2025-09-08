رئيس البرازيل يدين "الابتزاز الجمركي" إثر حرب ترامب التجارية

ندد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الاثنين بـ"الابتزاز الجمركي" الهادف إلى "التدخل في الشؤون الداخلية" للدول، وذلك في خضم الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على برازيليا.

وقال لولا خلال اجتماع افتراضي لمجموعة بريكس "يتم تطبيع الابتزاز الجمركي كوسيلة لغزو الأسواق والتدخل في الشؤون الداخلية" للدول.

وانخفضت صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.5% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي، بعدما فرض ترامب رسوما جمركية باهظة على مجموعة من السلع من أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.

وعزا الرئيس الأميركي هذه الخطوة إلى المحاكمة التي يخضع لها حليفه اليميني والرئيس السابق للبلاد جايير بولسونارو بتهمة تدبير انقلاب.

ومن المتوقع صدور الحكم في هذه القضية خلال الأسبوع الجاري.

وأعلنت البرازيل أنّها تدرس اتخاذ تدابير ردا على الولايات المتحدة، وطلبت من منظمة التجارة العالمية المساعدة في حل النزاع.

وأمس الأحد قال الرئيس البرازيلي إن بلاده قادرة على حكم نفسها بدون أي تدخل أجنبي، وقال" البرازيل لديها مالك واحد: وهو الشعب البرازيلي". واتهم لولا دونالد ترامب بمحاولة التدخل في الشأن البرازيلي.

الصين تدعو لمواجهة الحمائية

من جهته دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ قادة دول مجموعة بريكس إلى مواجهة "كل أشكال الحمائية".

وقال شي جين بينغ "علينا أن ندعم النظام التجاري المتعدد الطرف ونواته منظمة التجارة العالمية، ومواجهة كل أشكال الحمائية"، وذلك في كلمته أمام قادة المجموعة اليوم الاثنين.

وأضاف الرئيس الصيني في كلمته أمام قادة المجموعة: "مهما تغيّر الوضع الدولي، علينا أن نبقى ثابتين في دعم بناء اقتصاد عالمي منفتح، وتشارك الفرص، وتحقيق نتائج يخرج عبرها الجميع رابحين عبر الانفتاح".

إعلان

وتضم مجموعة البريكس دولا أبرزها الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا والسعودية وإندونيسيا.