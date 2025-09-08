صعود قياسي للأسهم اليابانية وتراجع الين بعد استقالة رئيس الوزراء

سجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مستوى قياسيا مرتفعا في حين تراجع الين -اليوم الاثنين- بعد أن‭ ‬أثارت استقالة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا تكهنات بأن خليفته سيرفع الإنفاق الحكومي.

وقفز المؤشر توبكس بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3146.58 نقطة، وصعد المؤشر نيكاي 1.45% ليصل إلى 43643.81 نقطة، مقتربا من مستواه القياسي، وتراجع الين 0.4% ليصل إلى 148 ينا مقابل الدولار.

وارتفع 197 سهما على المؤشر نيكاي بينما تراجع 26 سهما.

وسجل سهم شركة سوسيونكست المصممة للرقائق أكبر المكاسب على المؤشر مرتفعا بنسبة 8%، يليه سهم مازدا موتور كورب الذي قفز 7.2%.

وارتفع سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، الذي سيستفيد من أي زيادة في الإنفاق الدفاعي، 3.3%.

وقفز سهما أدفانتست ومجموعة سوفت بنك، 4.4% و2.1% على الترتيب.

وسجل المؤشر نيكاي مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 43876.42 نقطة في 19 أغسطس/آب الماضي، مستفيدا من موجة من التفاؤل بإصلاحات حوكمة الشركات والاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته وكالة رويترز أن المؤشر سينخفض عن هذا المستوى إلى 42 ألف نقطة بحلول نهاية العام.

الين ينخفض

انخفض الين أمام أغلب العملات الرئيسية اليوم الاثنين عقب إعلان رئيس الوزراء الياباني استقالته، بينما تكبد الدولار خسائر على خلفية تقرير وظائف أميركي عزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هذا الشهر.

وأعلن إيشيبا -يوم الأحد- استقالته، وهو ما ينذر بفترة طويلة من الضبابية السياسية في وقت يمر فيه رابع أكبر اقتصاد في العالم بفترة عصيبة.

وتراجع الين اليوم في التعاملات الآسيوية بنسبة 0.6% مقابل الدولار إلى 148.25.

وانخفضت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني عند 173.91 و200.33 على الترتيب.

وأظهر تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة تراجعا حادا في نمو الوظائف في أغسطس/آب وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في 4 سنوات تقريبا إلى 4.3%.

وأمام الدولار: