النفط يصعد مع توجه لفرض عقوبات جديدة على روسيا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين أكثر من دولار واحد، معوضة بعض خسائر الأسبوع الماضي

مستفيدة من إمكانية فرض مزيد من العقوبات على النفط الروسي بعد هجمات خلال الليل على أوكرانيا.

وأتت الزيادة رغم اتفاق تحالف أوبك بلس أمس على زيادة جديدة في الإنتاج في أكتوبر/تشرين الأول ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالزيادات السابقة.

وصعد خام برنت في تعاملات اليوم المبكرة 1.24 دولار بما يعادل 1.9% إلى 66.74 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.17 دولار أو 1.9% إلى 63.04 دولارا للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% في ختام تعاملات يوم الجمعة، إذ أثر ضعف تقرير الوظائف الأميركي على توقعات الطلب على الطاقة، وخسرا أكثر من 3% الأسبوع الماضي.

أوبك بلس يزيد الإنتاج

واتفق تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، على زيادة جديدة في إنتاج النفط بدءا من أكتوبر/ تشرين الأول.

وزادت أوبك بلس إنتاجها منذ أبريل/ نيسان بعد سنوات من التخفيضات لدعم سوق النفط، لكن قرار أمس الأحد بزيادة الإنتاج جاء مفاجئا وسط توقعات بتخمة في المعروض من النفط تلوح في الأفق خلال أشهر الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

ومن المقرر أن يرفع 8 أعضاء في أوبك بلس إنتاجهم اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول 137 ألف برميل يوميا، وهو أقل بكثير من الزيادات الشهرية البالغة نحو 555 ألف برميل يوميا لشهري سبتمبر/أيلول الجاري وأغسطس /آب الماضي، و411 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز ويونيو/حزيران الماضيين.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي سكيوريتيز "شهدت سوق النفط انتعاشا طفيفا بدعم ارتياح حيال الزيادة الطفيفة في إنتاج أوبك بلس وانتعاش مدعوم بعوامل فنية عقب انخفاض الأسبوع الماضي".

وأضاف "توقعات انخفاض المعروض نتيجة عقوبات أميركية جديدة محتملة على روسيا تدعم السوق أيضا".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد إنه "غير راض" عن وضع الحرب، وذلك ردا على سؤال من صحفيين بشأن الهجوم الجوي الروسي الضخم، لكنه عبر مجددا عن ثقته في تسوية الأزمة قريبا.

وشنت روسيا أكبر هجوم جوي لها منذ بدء الحرب على أوكرانيا، مما أدى إلى اندلاع نيران في المبنى الحكومي الرئيسي بوسط العاصمة كييف ومقتل 4 أشخاص على الأقل، بينهم رضيع، وفقا لما ذكره مسؤولون أوكرانيون.

وقال ترامب إن زعماء أوروبيين سيزورون الولايات المتحدة بشكل فردي اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء لمناقشة كيفية تسوية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفي مذكرة صدرت مطلع الأسبوع، توقع بنك غولدمان ساكس فائضا نفطيا أكبر قليلا في عام 2026، إذ تفوق زيادات المعروض في الأميركيتين تأثير خفض توقعات المعروض الروسي وزيادة الطلب العالمي.

وأبقى البنك على توقعاته لسعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط دون تغيير لعام 2025، وتوقع أن يبلغ متوسط سعره لعام 2026 ما بين 56 و52 دولارا للبرميل.