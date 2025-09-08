الذهب عند قمة جديدة بدعم من توقعات خفض الفائدة الأميركية

سجل الذهب مستوى جديدا غير مسبوق اليوم الاثنين متجاوزا مستوى 3600 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما دعمت بيانات ضعيفة عن سوق العمل في الولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 3639.3 دولارا للأوقية بحلول الساعة 16:21 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.8 % إلى 3681.4 دولارا.

وقال بيتر غرانت نائب الرئيس وكبير خبراء المعادن لدى شركة زانر ميتالز إن المعدن الأصفر قد يواصل التقدم نحو مستوى يتراوح بين 3700 و3730 دولارا في الأجل القريب، وإن أي تراجعات في الفترة المقبلة تمثل على الأرجح فرصا للشراء.

وأظهرت بيانات نشرت الجمعة تراجع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل كبير في أغسطس/آب.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 90% خفضا 25 نقطة أساس في نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين حتى 17 سبتمبر/أيلول الحالي، مع احتمال 10% لخفض كبير في سعر الفائدة يصل إلى 50 نقطة أساس.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقفزت أسعار الذهب 38% منذ بداية العام بعد زيادة 27% في 2024، مدعومة بضعف الدولار وزيادة حيازات البنوك المركزية من المعدن والميل للتيسير النقدي وتزايد الضبابية العالمية.

