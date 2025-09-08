إسرائيل والهند توقعان اتفاقية لتعزيز الاستثمار المتبادل

قالت إسرائيل إنها وقّعت اليوم الاثنين اتفاقية مع الهند، تهدف إلى تعزيز وحماية الاستثمار المتبادل، وأوضحت وزارة المالية الإسرائيلية أنها أول دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقع مثل هذه الاتفاقية مع الهند.

وأضافت الوزارة أن الاتفاقية، التي وقعها وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش ونظيرته الهندية نيرمالا سيثارامان، في نيودلهي، ستساعد على توسيع التجارة والاستثمار بين إسرائيل والهند.

وكان حجم التجارة البينية بين البلدين قد بلغ 3.9 مليارات دولار في عام 2024.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، كانت إسرائيل والهند في مراحل متقدمة من المفاوضات بشأن اتفاقية حماية الاستثمار، والتي تهدف إلى حماية المستثمرين من المعاملة غير العادلة، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والأرباح.

هذه الاتفاقية تتماشى مع توجه لتعميق العلاقات الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والدفاع والبنية التحتية.

👉 The Government of India and Government of the State of Israel sign Bilateral Investment Agreement #BIT in New Delhi, today 👉 Union Minister for Finance and Corporate Affairs Smt. @nsitharaman and Finance Minister of Israel H.E. Mr. Bezalel Smotrich sign the #BIT… pic.twitter.com/uzKQplWj6H — Ministry of Finance (@FinMinIndia) September 8, 2025

ويُتوقع على إثر هذه الاتفاقية: