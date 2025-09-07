بعد 700 يوم من الحرب خسائر غزة أكثر من 68 مليار دولار

أوضح تقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن نحو 90% من البنية التحتية في القطاع دُمّر بعد مرور 700 يوم على الحرب المستمرة. ولحق الدمار بمختلف القطاعات الاقتصادية.

ووفقا للمكتب الإعلامي، فقد ألقت القوات الإسرائيلية نحو 125 ألف طن من المتفجرات على القطاع، مما أسفر عن تدمير شبه كامل للمباني والمنشآت الحيوية.

وحسب بيان المكتب الإعلامي، فإن آلة الحرب الإسرائيلية تدمر يوميا قرابة 300 مبنى في قطاع غزة، وقد دمرت بالفعل أكثر من 90% من المباني تقريبا.

وأشار المكتب إلى أن الحرب استهدفت 15 قطاعا حيويا، مبينا أن إجمالي الخسائر الأولية المباشرة لهذه القطاعات يتجاوز 68 مليار دولار.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة إن الأرقام غير نهائية ولا تشمل الخسائر غير المباشرة لأن الحرب ما زالت مستمرة.

أبرز الخسائر

المباني السكنية: أكثر من 161 ألف وحدة سكنية دمرت بالكامل، و194 ألف وحدة بشكل جزئي، مما أدى إلى تشريد مئات الآلاف من السكان.

المؤسسات التعليمية: دمار 137 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و357 بشكل جزئي، مما أثر بشكل كبير على العملية التعليمية في القطاع.

المرافق الصحية: تدمير 38 مستشفى، مما فاقم الأزمة الصحية في ظل الحصار المستمر.

المساجد: تدمير 832 مسجدا بشكل كلي، مما أثر على الحياة الدينية والاجتماعية في القطاع.

الطرق والبنية التحتية: دمار نحو 2.8 مليون متر من شبكة الطرق، مما أعاق حركة المواطنين والإمدادات الإنسانية.

288 ألف أسرة فقدت منازلها وأصبحت بلا مأوى.

112 ألف شاحنة منعت من دخول القطاع.

725 بئر مياه دمرت وأخرجت من الخدمة.

5080 كيلومترا من خطوط الكهرباء دمرت بالكامل.

700 ألف متر طولي من خطوط المياه دمرت بالكامل.

3 ملايين متر من الشوارع والطرق دمرت بالكامل.

2.8 مليار دولار خسائر القطاع الزراعي حيث 94% من الأراضي الزراعية دمرت وخربت.

100% من مناطق صيد الأسماك دمرت مع قوارب الصيد واستهداف الصيادين.

الوضع الإنساني

يُواجه قطاع غزة أزمة غذائية حادة، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن التجويع إلى 382 حالة بينهم 135 طفلا.

إعلان

ويُعتبر الوضع في قطاع غزة كارثيا على جميع الأصعدة، مع تدمير شبه كامل للبنية التحتية وتفاقم الأوضاع الإنسانية. وتُظهر هذه التقارير حجم الدمار الهائل الذي لحق بالقطاع، مما يستدعي استجابة دولية عاجلة لإغاثة السكان وإعادة إعمار ما دُمّر.