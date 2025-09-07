تركيا تعلن غدا عن برنامج اقتصادي متوسط الأجل

قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي إن أنقرة ستعلن غدا الاثنين عن برنامج اقتصادي محدث متوسط الأجل، يحدد خريطة الطريق الاقتصادية للحكومة للسنوات الثلاث المقبلة مع التركيز على خفض التضخم وتحقيق نمو متوازن ورخاء اجتماعي مستدام.

وأوضح يلماز على منصة إكس -اليوم الأحد- أنه سيتم الكشف عن البرنامج في مؤتمر صحفي، موضحا أن البرنامج سيحدد "الأرقام الأساسية للموازنة للفترة ما بين 2026 و2028″، وسيقدم بيانات جديدة لمؤشرات الاقتصاد الكلي بما يتماشى مع التطورات العالمية والمحلية، مضيفا أن الحكومة ستعلن أيضا عن جدول أعمال للإصلاح الهيكلي.

وفي إشارة إلى زلزال 2023 الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص وألحق أضرارا بنحو 300 ألف مبنى، قال يلماز "بينما نقوم بتحديث برنامجنا الذي يركز على استمرار خفض التضخم والنمو المتوازن والرخاء الاجتماعي المستدام والتعافي من آثار الزلزال بشكل كامل، فإننا نحافظ على الإطار الأساسي لسياستنا وتعزيزه".

وقال أيضا إن البرنامج يحظى بدعم قوي من الرئيس رجب طيب أردوغان. وفي برنامجها السابق متوسط الأجل الذي جرى الإعلان عنه في سبتمبر/أيلول 2024، قالت الحكومة إنها تهدف إلى الوصول إلى معدل تضخم من خانة واحدة بحلول عام 2026 ورفع النمو الاقتصادي إلى 5% بحلول عام 2027.

وأظهرت بيانات رسمية الأربعاء الماضي أن التضخم السنوي في تركيا جاء أعلى من المتوقع في أغسطس/آب إذ بلغ نحو 33%.