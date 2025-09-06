88 شركة بريد تعلق خدماتها مع أميركا بسبب الرسوم الجمركية

انخفضت خدمة البريد مع الولايات المتحدة بأكثر من 80% عقب فرض واشنطن رسوما جمركية إضافية، بعدما علقت 88 شركة خدماتها بشكل كلي أو جزئي، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المدير العام للاتحاد البريدي العالمي ماساهيكو ميتوكي في بيان اليوم السبت إن وكالة التعاون البريدي التابعة للأمم المتحدة تعمل على "تطوير سريع لحل تقني جديد من شأنه أن يتيح استئناف نقل البريد إلى الولايات المتحدة".

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أواخر يوليو/تموز الماضي أنها ستلغي الإعفاء الضريبي على الطرود الصغيرة التي تدخل الولايات المتحدة اعتبارا من 29 أغسطس/آب الماضي.

وأثارت الخطوة موجة من الإعلانات من جانب الشركات البريدية في دول من بينها أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا واليابان، وقالت إنها ستتوقف عن قبول معظم الطرود المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وقال الاتحاد البريدي العالمي إن البيانات المتبادلة بين مشغلي البريد عبر شبكته الإلكترونية أظهرت أن حركة البريد إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 81% في 29 أغسطس/آب مقارنة بالأسبوع السابق.

وأضاف الاتحاد أن "88 شركة بريدية أبلغت الاتحاد البريدي العالمي أنها أوقفت بعض أو كل الخدمات البريدية إلى الولايات المتحدة حتى يتم التوصل إلى حل".

وبين هذه الشركات البريد الألماني، والبريد الملكي البريطاني، ومشغلان في البوسنة والهرسك.

وتأسس الاتحاد البريدي العالمي عام 1874، ومقره العاصمة السويسرية بيرن، ويضم 192 دولة عضوا.

ويضع الاتحاد قواعد تبادل البريد الدولي، ويقدم توصيات لتحسين الخدمات.