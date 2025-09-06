العراق.. محادثات مع إكسون موبيل بشأن مشاريع طاقة كبيرة

قال باسم محمد وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج اليوم السبت إن بلاده تجري محادثات مع شركة إكسون موبيل الأميركية لتطوير مشاريع طاقة كبيرة، بحسب ما نقلت رويترز.

كما أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم السبت، عن تفاهمات متقدمة مع إكسون موبيل لتعزيز التخزين والتصفية في السوق الآسيوي.

وأشارت الشركة إلى اتفاق مرتقب مع الشركة الأميركية للحصول على سعات تخزينية في سنغافورة، وتفاهمات لتقاسم الأرباح في آسيا حيث يشهد الطلب على النفط الخام والمنتجات النفطية نموا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.

وقال مدير عام شركة تسويق النفط علي نزار الشطري إن للشركة "تفاهمات وصلت إلى مراحل متقدمة جدا في احتمالية توقيع اتفاق مبادئ مع شركة إكسون موبيل للحصول على سعات تخزينية في السوق الآسيوي من خلال خزانات تمتلكها الشركة في سنغافورة وغيرها من المواقع".

وأضاف "شركة تسويق النفط لم تتوقف يوما عن استقطاب الشركات المشترية للنفط الخام العراقي"، مضيفا أن "علاقتنا بالشركات الأميركية تمتد لعشرات السنوات، فمنذ أكثر من 50 سنة يبيع العراق النفط إلى الشركات الأميركية المعتمدة والمعتبرة عالميا".

وأكد الشطري أنه من المتوقع أن يتراوح متوسط ​صادرات البلاد من النفط في سبتمبر/أيلول الحالي بين 3.4 ملايين و3.45 ملايين برميل يوميا.

من جهته كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم عن وجود ترتيبات لتسهيل دخول شركات النفط الكبرى إلى البلاد.

وقال إن العراق يأمل أن تعيد الدول المنتجة الأخرى النظر في حصته من تصدير النفط لتعكس قدرته الإنتاجية بشكل أفضل، وجاءت هذه التصريحات قبل يوم من اجتماع مجموعة أوبك بلس لمنتجي النفط.

وفي العامين الماضيين، وقع العراق اتفاقات مع شركات نفط كبيرة كانت قد انسحبت من البلاد في السابق، بما في ذلك شيفرون وتوتال إنرجي الفرنسية وبي بي البريطانية.