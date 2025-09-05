وزير التجارة الموزمبيقي: نريد ماء شرب للجميع لا شمبانيا للقلة

في مقابلة خاصة مع الجزيرة على هامش الدورة الستين لمعرض التجارة فاسيم الدولي، تحدث أنطونيو غريسبوس وزير الدولة للتجارة في موزمبيق عن آفاق الاستثمار ورؤية بلاده للتنمية والتحديات الاقتصادية، مؤكدا أن "أفضل سنوات موزمبيق لم تأتِ بعد".

كيف تقيمون مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في معرض فاسيم هذا العام؟

كنا نتوقع بعض التراجع بسبب الظروف الاقتصادية العالمية والاضطرابات التي أعقبت الانتخابات، لكن المفاجأة كانت إيجابية. حجم الصفقات تجاوز توقعاتنا، ويمكنني القول بثقة إن المعرض كان ناجحا بنسبة 100%.

ما أبرز الدول والقطاعات التي لفتت انتباهكم هذا العام؟

ألمانيا كانت المتصدرة العام الماضي، لكن هذا العام تفوقت عليها إيطاليا. المفاجأة الكبرى كانت تايلند التي شاركت بـ27 عارضا. هذا يعكس مرحلة جديدة في اقتصاد موزمبيق، خاصة بعد توقيعنا اتفاقا مع قطر بقيمة 20 مليار دولار، وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد. ونتوقع أن يتضاعف هذا الرقم مع دخول مستثمرين إضافيين.

ستركز الاستثمارات على الغاز، وقطر تعرف ما قد يحدث لاقتصاد يعتمد على الغاز أو النفط، إنه أمرٌ يتعلق بالصلابة.

هل ستنعكس هذه الاستثمارات على المجتمعات المحلية؟

هذه هي رؤية الرئيس شابو. حين كان حاكما لإقليم إنهامبان، واجه الشركات المتعددة الجنسيات مباشرة، وقال "لا يمكن أن نستخرج الغاز من أرضنا دون أن يشعر المواطنون بفوائده". اليوم، نحن بصدد إصدار قانون جديد لضمان المحتوى المحلي، بحيث يشعر الجميع بأنهم جزء من عملية التنمية.

هل تعتقدون أن هذا النهج سيسهم في الحد من العنف في مناطق مثل كابو ديلغادو؟

توزيع الموارد ليس السبب الوحيد للعنف لكنه عامل مهم. حين يشعر الناس بأنهم جزء من الوطن، تقل دوافع التمرد. انظروا إلى قطر، الجميع هناك يشعر بأنه مستفيد. ما كانت تفعله أيضا ليبيا سابقا في عهد معمر القذافي، مع كل ما هو سيئ، لكن بعض الأمور تُفيد الناس. كما قال توماس سانكارا -الزعيم السياسي البوركيني- "إما شمبانيا للقلة أو ماء صالحا للشرب للجميع"، ونحن اخترنا الخيار الثاني. هذه هي الفكرة والعقلية التي يمكن أن تقودك إلى بلد آمن.

هل ترون في مشروع الغاز الطبيعي المسال طريقا نحو التحرر الاقتصادي؟

نعم، لكننا تعلمنا ألا نعتمد على مورد واحد. لدينا ثروات أخرى الياقوت والفحم والذهب والليثيوم والزراعة والصيد البحري. نحن بصدد إطلاق سياسة تجارية متكاملة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لضمان استفادة البلاد من هذه الموارد.

وماذا عن السياحة؟

لدينا مقومات سياحية مذهلة، لكننا بحاجة إلى بنية تحتية قوية. الطرق والفنادق والخدمات.. كل ذلك يؤثر على تجربة السائح. إذا استثمرنا 5 مليارات فقط من صفقة قطر، يمكننا تغطية شبكة الطرق الرئيسية والثانوية في البلاد.

أعلن الرئيس عن تخصيص 40 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة، كيف سيتم ذلك؟

اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل، سيُسمح فقط للموزمبيقيين بالعمل في المناطق الحدودية التجارية، لكنهم بحاجة إلى تمويل وتدريب. نحن لا نريد أن نخلق موظفين فقط، بل رواد أعمال. نريد أن نعلمهم كيف يرون الفرص ويستثمرونها.

هل ستُخصص هذه الأموال أيضا للتعليم والتدريب؟

بالتأكيد. لا يمكن منح المال دون تعليم مالي. نريد أن نخلق ثقافة إنتاج، لا انتظار.

كيف توازنون بين جذب المستثمرين الأجانب وحماية الموارد المحلية؟

نحن نرحب بالجميع، لكننا نضع إطارا يضمن استفادة المواطنين. في بعض المناطق الريفية، نلزم المستثمرين بالشراكة مع السكان المحليين لضمان دوران المال داخل المجتمع.

البنك الدولي خفّض توقعاته لنمو اقتصادكم، هل أنتم متفائلون؟

الاقتصاد ديناميكي، والتوقعات تتغير. صفقة قطر وحدها يمكن أن تقلب كل التقديرات. نحن نعمل ونتوقع الأفضل.

وماذا عن الشراكة مع جنوب أفريقيا في مجال الطاقة؟

جنوب أفريقيا تعتمد علينا، ونحن نحتاج إليها. لدينا مشاريع مشتركة في الطاقة والموانئ والزراعة. الرئيس شابو يسعى لتقليل الواردات عبر إنشاء صناعات محلية، مثل تصنيع القطن الطبي والكاجو، بدلا من تصدير المواد الخام.

أين ترون موزمبيق بعد خمسة أعوام؟

مع رؤية الرئيس، ومشاريع الغاز والنفط والتحول الرقمي وتغيير العقليات، أقول بثقة: الأفضل لموزمبيق لم يأت بعد.