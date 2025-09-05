رواندا تطلق أول تاكسي جوي ذاتي في قمة الطيران الأفريقي

شهدت العاصمة الرواندية كيغالي انطلاق النسخة التاسعة من قمة ومعرض الطيران في أفريقيا يومي 4 و5 سبتمبر/أيلول 2025، بمشاركة أكثر من 70 شركة طيران ومئات من صناع القرار والخبراء.

وعلى هامش القمة، أطلقت رواندا أول رحلة عامة لتاكسي جوي كهربائي ذاتي القيادة في أفريقيا، لتدخل بذلك مرحلة جديدة من التنقل الجوي المتقدم.

وقد تم استخدام الطائرة "إي إتش 216-إس" (EH216-S)، التي تقلع وتهبط عموديا من دون طيار بشري، خلال الرحلة التجريبية التي نُفذت بالشراكة بين شركة "إي هانغ" الصينية وشركة الطرق والجسور الصينية، مما يجعلها نموذجا عمليا لتقنيات التنقل الجوي الحضري.

ويُنتظر أن يشكل هذا العرض نقطة تحول في مستقبل النقل داخل المدن الأفريقية، خاصة في ظل التحديات المرورية والبنية التحتية المحدودة.

منصة قارية للتكامل والتشريع

شهدت القمة، التي تُعد الأبرز على مستوى القارة في مجال الطيران المدني والتقنيات الجوية، تنظيم اجتماع إستراتيجي للمفوضية الأفريقية للطيران المدني، جمع وزراء النقل ومديري سلطات الطيران المدني من مختلف الدول الأفريقية.

وركّز الاجتماع على صياغة موقف موحد قبيل انعقاد الجمعية العامة للمنظمة الدولية للطيران المدني، المعروفة اختصارًا بـ"إيكاو"، مع التركيز على قضايا السلامة الجوية والمنافسة العادلة وتسريع تنفيذ مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الأفريقي.

تجارب إقليمية

في شرق أفريقيا، تستعد كينيا لاستضافة النسخة الرابعة من قمة الابتكار في الطيران الأفريقي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بمشاركة أكثر من 500 مسؤول من 20 دولة.

وتهدف القمة إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التكامل الإقليمي في قطاع الطيران.

أما في نيجيريا، فقد استعرضت شركة "زيبلاين" تجربتها في استخدام الطائرات من دون طيار لتوصيل الأدوية واللقاحات إلى المناطق النائية، مما ساهم في تقليص زمن الاستجابة الطبية بشكل كبير، وهو نموذج يُحتذى به في توظيف التكنولوجيا لخدمة التنمية.

شراكات إستراتيجية ومشاركة دولية

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية عن تعاونها مع شركات ناشئة في مجال الطائرات الكهربائية ضمن مشروع لإنشاء شبكة تاكسي جوي في أديس أبابا، في إطار رؤية لتحديث قطاع النقل الجوي وتعزيز الربط الداخلي والخارجي.

كما شاركت دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، في القمة، حيث أكد المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني القطرية محمد فالح الهاجري أهمية التعاون الدولي لتطوير الطيران في أفريقيا، مشدّدا على التزام قطر بدعم بناء القدرات وتوسيع الربط الجوي عبر شبكة الخطوط الجوية القطرية.

رواندا في قلب التحول

قال وزير البنية التحتية الرواندي إن بلاده "تبني مستقبلا تكون فيه المدن أكثر ترابطا، واقتصادنا أكثر ديناميكية، من خلال حلول نقل مبتكرة"، مشيرًا إلى أن الشراكة مع شركة الطرق والجسور الصينية "تؤسس لبيئة تنظيمية آمنة ومتقدمة لتقنيات التنقل الجوي".

من جهته، عبّر هوانغ تشيلين مدير مكتب شركة الطرق والجسور الصينية في رواندا عن فخره بالتعاون مع الحكومة الرواندية، مؤكدًا أن "هذه الشراكة تعكس التزامنا بجلب حلول متقدمة إلى أفريقيا، واستكشاف إمكانات الاقتصاد المنخفض التكلفة، وابتكار نماذج تنموية جديدة".

ويُتوقع أن يجذب العرض الجوي اهتمام المستثمرين وشركات التكنولوجيا، ويفتح الباب أمام رواندا لتكون منصة إقليمية لتطوير سوق التنقل الجوي، في خطوة قد تعيد رسم مستقبل الطيران المدني في أفريقيا.