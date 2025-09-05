قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى اقتصادي بمدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا اليوم الجمعة إن روسيا منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة في ألاسكا، لكن هناك حاجة إلى قرار سياسي من واشنطن لاستئناف المشاركة الاقتصادية.

وأوضح بوتين أن الولايات المتحدة لديها إمكانات كبيرة من الموارد في ألاسكا، بينما تمتلك روسيا تقنيات فعالة لتطوير النفط والغاز.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مقابلة نُشرت اليوم الجمعة إن الرئيس الروسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب قد يلتقيان مرة أخرى في المستقبل القريب، وأضاف أن الاتصالات على مستوى العمل تجري طوال الوقت.

وأمس الخميس قال ترامب للصحفيين إنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي في المستقبل القريب.

وتابع أنه تمكن من إنهاء عدد من الحروب لكن النزاع الروسي الأوكراني هو الأصعب حتى الآن.

تصدير الغاز الروسي إلى الصين

في غضون ذلك، أشاد بوتين خلال المنتدى نفسه بالتعاون الاقتصادي مع الصين، وقال إن الاقتصادين الروسي والصيني يكملان بعضهما بعضا وإن موسكو وبكين لديهما نهج وقيم مشتركة.

واختتم بوتين لتوه زيارة إلى الصين وقع خلالها البلدان مذكرة بشأن مشروع خط أنابيب غاز جديد كبير.

وقال بوتين الأربعاء الماضي إن خط أنابيب الغاز "باور أوف سيبيريا 2″ المزمع إنشاؤه سيمنح ميزة تنافسية للصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، لأنها ستحصل على الغاز بسعر أقل من سعره في أوروبا.

وأضاف بوتين أنه بعد استكمال إنشاء خط الأنابيب، ستورّد روسيا ما يزيد على 100 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى الصين.

وباركت روسيا والصين مشروع خط الأنابيب الضخم بموجب مذكرة ملزمة وقعها البلدان خلال زيارة بوتين للصين، ولكن لا يُعرف الكثير عن التفاصيل الرئيسية لخط الأنابيب.

وتصل الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب إلى 50 مليار متر مكعب إضافية من الغاز سنويا إلى الصين عبر منغوليا، من حقول الغاز في يامال بالقطب الشمالي.

ويمنح هذا المشروع الصين خيارات أكبر للتحوط في مواجهة الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الأميركي في المستقبل.