تراجع حاد لنمو الوظائف في أميركا والبيت الأبيض يعلق

تراجع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد في أغسطس/آب وارتفع معدل البطالة إلى4.3‭ ‬‬%، مما يؤكد أن قوة سوق العمل تتضاءل ويمهد لإمكانية اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لخفض سعر الفائدة هذا الشهر.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة اليوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 22 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي بعد أن ارتفعت بمقدار 79 ألف وظيفة في يوليو/تموز الماضي وهو عدد جاء بعد تعديل بالرفع.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 75 ألف وظيفة.

وجاء التقرير في أعقاب أنباء هذا الأسبوع أفادت بأن يوليو/تموز شهد وجود عدد من العاطلين يتجاوز عدد الوظائف الشاغرة وذلك للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد-19.

وتباطأ نمو الوظائف بشدة، وألقى خبراء الاقتصاد باللوم على الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات، وحملة مكافحة الهجرة غير النظامية التي قلصت قاعدة العمالة.

وأقال ترامب الشهر الماضي مفوضة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكينتارفر، متهما إياها من دون دليل بتزوير بيانات الوظائف. وجاء ذلك في أعقاب تعديلات بالخفض الحاد لبيانات الوظائف لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين.

لكن الاقتصاديين دافعوا عن ماكينتارفر وعزوا التعديلات إلى نموذج "الولادة والوفاة"، وهي طريقة يستخدمها مكتب الإحصاء في محاولة لتقدير عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد أو فقدها بسبب افتتاح أو إغلاق شركات في شهر معين.

البيض الأبيض: بيانات مخيبة للآمال

وفي تعليق على هذه البيانات، قال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن تقرير الوظائف الصادر اليوم الجمعة مخيب للآمال لكن من المتوقع أن يتحسن عند تعديل البيانات الشهر المقبل.

وأوضح هاسيت في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" أن رقم الوظائف "مخيب للآمال بعض الشيء لكني أتوقع إلى حد كبير تعديله بالارتفاع".

وأشار هاسيت إلى قطاع الإسكان بصفة خاصة وقال "إن قطاع الإسكان لا يزال مخيبا للآمال. وهو أمر ندرسه عن كثب في البيت الأبيض".

في الأثناء، ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى مستويين قياسيين اليوم الجمعة بعد بيانات الوظائف الأميركية لشهر أغسطس/آب التي عززت التوقعات بإقدام البنك المركزي الأميركي على خفض سعر الفائدة.