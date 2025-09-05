ارتفعت أسعار عقود بن أرابيكا الآجلة في بورصة إنتركونتيننتال الخميس، بعد تحذير الوكالة الوطنية البرازيلية للأغذية (كوناب) من ارتفاع الأسعار، في أعقاب فرض رسوم جمركية أميركية 50% على الواردات من البرازيل.

وصعدت عقود بن أرابيكا الآجلة 0.75 سنت، أو 0.2%، إلى 3.7 دولارات للرطل، بعد أن بلغت أعلى مستوى لها في 4 أشهر عند 3.9 دولارات الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت رويترز.

وذكرت وكالة كوناب في تقرير أنه لن يكون من السهل على الولايات المتحدة أن تجد بديلا للبن البرازيلي في سوق عالمية تشهد بالفعل نقصا في المخزونات، مضيفة أن ارتفاع الأسعار قد يستمر.

والولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للبن في العالم، بينما البرازيل هي المنتج والمصدر الأول.

وفي الوقت نفسه، خفضت الوكالة توقعاتها لمحصول البن البرازيلي لعام 2025، متوقعة أن يبلغ 55.2 مليون جوال من 55.7 مليونا في السابق.

ولا يزال هذا الرقم أعلى بنسبة 1.8% عن العام السابق.

وقالت كوناب أمس إن صادرات البن البرازيلي انخفضت 31% في أغسطس/آب الماضي إلى 2.38 مليون جوال.

أما الصادرات العالمية من القهوة الخضراء، أو غير المحمصة، فقد ذكرت منظمة القهوة الدولية في تقريرها الشهري أنها انخفضت 0.7% إلى 10.3 ملايين جوال في يوليو/تموز مقارنة بالعام الماضي، الذي كان عاما قياسيا لشحنات حبوب البن الخضراء.

وفي حين ارتفع بن أرابيكا، انخفض بن روبوستا، إذ تراجع 0.9% إلى 4414 دولارا للطن.

وخلال السنوات القليلة الماضية زادت أسعار قهوة أرابيكا وروبوستا بقوة، وأدى ضعف الحصاد في الدول الرئيسية المنتجة للقهوة في العالم (البرازيل وفيتنام) إلى انخفاض الإمدادات وتدفق المضاربين على السوق.

ووصلت عقود روبوستا الآجلة في لندن، وهي المعيار العالمي، إلى مستوى قياسي بلغ نحو 5700 دولار للطن في وقت سابق من هذا العام، مرتفعا عن متوسطه التاريخي البالغ 1700 دولار، في حين ارتفع سعر حبوب بن أرابيكا الفاخرة بنسبة 70% العام الماضي، ليصل إلى 4.20 دولارات للرطل، حسب ما أوردت صحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق.

وينذر الارتفاع المتواصل لأسعار البن بزيادة مستويات التضخم وارتفاع تكلفة وجبات الإفطار في العديد من الدول، وسط موجة جفاف أثرت على مستويات الإنتاج في الدول الأكثر إنتاجا وتصديرا.