قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية ظلت تتحرك حول أعلى مستوياتها في أكثر من عامين تقريبا في أغسطس/آب الماضي، وفي مقابل ارتفاع أسعار اللحوم والسكر والزيوت النباتية تراجعت تكلفة الحبوب ومنتجات الألبان.

وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء -الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، 130.1 نقطة في أغسطس/آب الماضي، مقارنة مع 130.0 نقطة في يوليو/تموز، على أساس بيانات معدلة، كما ارتفع 6.9% على أساس سنوي.

وهذا هو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2023، لكنه لا يزال أقل بنسبة 18.8% عن الذروة المسجلة في مارس/آذار 2022 عقب بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الزيوت

ارتفعت أسعار الزيوت النباتية 1.4% في أغسطس/آب، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 أعوام.

تلقت زيوت النخيل ودوار الشمس وبذور اللفت دعما من خطط إندونيسيا لزيادة ترخيص الوقود الحيوي، بينما انخفض سعر زيت الصويا نتيجة لتوقعات بوفرة المعروض.

تعمل إندونيسيا على زيادة نسبة زيت النخيل الإلزامية في الديزل الحيوي سعيا لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد.

أسعار الحبوب

تراجعت أسعار الحبوب للشهر الخامس على التوالي، وسجلت انخفاضا في أغسطس/آب بنسبة 0.8%، مقارنة بالشهر الذي قبله.

تراجعت أسعار القمح بسبب وفرة المحاصيل في الاتحاد الأوروبي وروسيا.

بالمقابل ارتفعت أسعار الذرة مدفوعة بزيادة الطلب على الأعلاف والإيثانول.

تراجعت أسعار الأرز ويعود هذا في الأساس إلى انخفاض أسعار المنتج الهندي إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، نتيجة ضعف الروبية والمنافسة الشديدة بين المصدرين.

أسعار اللحوم

زاد مؤشر أسعار اللحوم 0.6%، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق، بسبب الطلب القوي على لحوم البقر في الولايات المتحدة والصين.

زادت أسعار لحوم الأغنام واستقرت أسعار لحوم الخنزير.

انخفضت أسعار الدواجن بدعم من وفرة المعروض من البرازيل.

أسعار الألبان والسكر

انخفضت أسعار منتجات الألبان 1.3%، في ظل تراجع أسعار الزبد والجبن ومسحوق الحليب كامل الدسم، نتيجة ضعف الطلب من الأسواق الآسيوية.

ارتفعت أسعار السكر 0.2% بعد 5 أشهر من الانخفاض، إذ طغت المخاوف بشأن إنتاج محصول قصب السكر البرازيلي، وزيادة الطلب العالمي على التوقعات بتحسن المحصول في الهند وتايلاند.

إعلان

وفي تقرير منفصل، توقعت منظمة الأغذية والزراعة أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب مستوى قياسيا عند 2.961 مليار طن في عام 2025، مقارنة مع 2.925 مليار طن في تقديراتها السابقة.

وتعززت التوقعات بشأن إنتاج الذرة في الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك مدعومة بإنتاج قياسي وتوسع المساحة المزروعة.

ومن المتوقع انخفاض إنتاج الاتحاد الأوروبي بسبب الطقس الجاف وتراجع المحصول.