أفاد مكتب الصرف المغربي، أمس الأربعاء، بأن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج سجلت خلال عام 2024 مستوى قياسيا بلغ 119 مليار درهم (13.1 مليار دولار)، بزيادة 3.3% مقارنة بعام 2023.

وأوضح المكتب (المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي مع الخارج)، في تقريره عن ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي لعام 2024، أن تحويلات العاملين بالخارج حققت معدل نمو سنوي متوسط بلغ 5.7% بين 2021 و2024.

وأشار التقرير إلى أن رصيد الإيرادات الجارية الخاصة في المغرب ارتفع من 128.4 مليار درهم (14.1 مليار دولار) في 2023، إلى 133.5 مليار درهم (14.7 مليار دولار) في 2024، مدفوعا بزيادة المداخيل 4.5%، رغم ارتفاع النفقات 19.2%.

ولفت إلى أن الارتفاع يعود بالأساس إلى زيادة تحويلات المغاربة في الخارج بنحو 3.8 مليارات درهم (420 مليون دولار)، وهو المكون الرئيسي للإيرادات الجارية الخاصة.

أما الإيرادات الجارية العمومية، فقد سجلت فائضا ارتفع من 1.2 مليار درهم (132 مليون دولار) في 2023 إلى 3.6 مليارات درهم (396 مليون دولار) في 2024، نتيجة زيادة المداخيل 35.4%.

ويعتمد المغرب على الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى مداخيل السياحة وتحويلات مواطنيه المغتربين، فضلا عن قطاعات صناعية مثل السيارات والطيران.