ترامب يدعو الأوروبيين إلى التوقف عن شراء النفط الروسي

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القادة الأوروبيين إلى التوقف عن شراء النفط من روسيا. حسبما أفاد بذلك مصدر في البيت الأبيض اليوم الخميس.

وأوضح المصدر أن ترامب شارك من مكتبه بالبيت الأبيض عبر الإنترنت في اجتماع "تحالف الراغبين" الذي أنشئ من أجل دعم أوكرانيا وذلك بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من القادة الأوروبيين.

وأشار ترامب إلى أن روسيا حققت خلال عام واحد من مبيعات الوقود إلى الاتحاد الأوروبي عائدات بلغت 1.1 مليار يورو، مؤكدا أن على أوروبا وقف شراء النفط الروسي الذي يساهم في تمويل الحرب.

كما شدد ترامب على أن على القادة الأوروبيين ممارسة ضغوط اقتصادية على الصين أيضا، باعتبارها تساهم في تمويل الجهود الحربية الروسية، وفق المصدر نفسه.

و"تحالف الراغبين" هو تشكيل دولي أُعلن عقب قمة عُقدت بلندن في مارس/ آذار الماضي، جمعت قادة أوروبيين وممثلي منظمات دولية بهدف مناقشة آليات تعزيز السلام في أوكرانيا.

ويهدف التحالف إلى ما سماه "ردع العدوان الروسي على أوكرانيا" وبناء سلام مستدام في المنطقة، في حين رفضت موسكو المبادرة، معتبرة أنها ستطيل أمد الحرب بدل تحقيق السلام بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.