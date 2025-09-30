تويوتا تحقق مبيعات قوية في الصين بفضل سيارتها الكهربائية

حققت تويوتا اليابانية، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، شهرًا آخر من المبيعات القوية في أغسطس/آب الماضي، مما يضعها على مسار تحقيق أول نمو سنوي لها في الصين منذ 4 سنوات.

وتسعى تويوتا إلى كسب ثقة العملاء من خلال نهج ثنائي، يتمثل في إنتاج سيارات تعمل بالطاقة الجديدة محلية الصنع بأسعار جذابة، بالإضافة إلى الحفاظ على تشكيلة من السيارات الهجينة التي استفادت من الطلب المتزايد على بدائل السيارات الكهربائية بالكامل.

كانت العلامات التجارية اليابانية الراسخة بطيئة في الاستجابة للنمو السريع في الطلب على السيارات الكهربائية، وقد فتح نقص عروضها الباب أمام شركات صينية مثل شركة "بي واي دي"، التي تهيمن على السوق بطرازاتها المتطورة.

دفع هذا تويوتا إلى إعادة النظر في خططها، وسرعان ما لاقى إطلاق سيارة "بي زد 3 إكس" (bZ3X) -وهي سيارة من فئة "كروس أوفر" مدمجة كهربائيا بالكامل بسعر يربو على 15 ألف دولار- رواجًا كبيرا.

وقالت جولي بوت، محللة السيارات في شركة الأبحاث بيلهام سميثرز أسوشيتس المحدودة ومقرها لندن، "على مدى السنوات الخمس الماضية، واجهت سوق السيارات الصينية تحديات كبيرة أمام شركات صناعة السيارات الأجنبية".

وأشارت تويوتا إلى أنها تحاول تكرار نجاح شركات صناعة السيارات الصينية من خلال إنتاج سيارات كهربائية منخفضة السعر ذات محتوى تكنولوجي غني، على حد قولها، وأضافت "يبدو أن الشركة نجحت".

أقنع مزيج التكنولوجيا والسعر يو كونهاي، رائد أعمال تكنولوجيا المعلومات المقيم في شنغهاي، بشراء سيارة "بي زد 3 إكس" في مايو/أيار الماضي بعد أن كان يبحث عن سيارة "بي واي دي سونغ إل" (BYD Song L) نظرًا لسعرها المناسب، أو سيارة "تسلا موديل واي" (Tesla Inc. Model Y) لأدائها ومكانتها.

وقال "تويوتا علامة تجارية جيدة، وقد خدمتنا كورولا الأولى جيدًا.. بشكل عام، إنها سيارة كهربائية بأسعار معقولة للتنقل داخل المدينة".

تشكيلة متنامية

إلى جانب "بي زد 3 إكس"، أطلقت تويوتا أيضًا "بي زد 5" (bZ5) في وقت سابق من هذا العام، وتخطط لتوسيع تشكيلتها في الصين بطرازات تشمل "بي زد 7" (bZ7) الكهربائية ولكزس المُجددة، والتي ستتوفر كسيارة كهربائية وهجينة.

وأبانت تويوتا عن طموحاتها في مواجهة المنافسة الشديدة من خلال خطط لتشغيل مصنع مملوك بالكامل لها في الصين، مما يجعلها ثاني شركة تصنيع سيارات ركاب أجنبية بعد "تيسلا" تقوم بذلك.

ومن المقرر أن تنتج الشركة سيارات كهربائية تعمل بالبطاريات لعلامتها التجارية لكزس في المنشأة الواقعة بالقرب من شنغهاي، والتي من المقرر أن تبدأ الإنتاج في عام 2027 ويبلغ إنتاجها السنوي الأولي 100 ألف وحدة.

ومع ذلك، تواجه شركة صناعة السيارات تحديات مستمرة في سعيها للحصول على حصة كبرى في الصين، فبينما تتزايد المبيعات، انخفض متوسط ​​الربح لكل سيارة إلى 162 ألف ين (1090 دولارًا) في السنة المالية 2024 من 274 ألف ين (1852 دولارا) في السنة المالية 2021، وفقًا لشركة بيلهام سميثرز، كما انخفض إجمالي أرباحها في الصين إلى 290 مليار ين (1.96 مليار دولار) من 525 مليار ين (3.54 مليارات دولار) في الفترة نفسها.