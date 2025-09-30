روسيا تحظر تصدير الديزل حتى نهاية العام

قالت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، إن موسكو فرضت حظرا جزئيا على صادرات الديزل ومددت حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام.

وتواجه روسيا نقصا في الوقود بعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية على مصافيها.

وكان هذا القرار متوقعا بعد أن أطلق ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء تحذيرا مسبقا بهذا الخصوص الأسبوع الماضي.

وأضافت الحكومة، في بيان، أنها "تواصل العمل للحفاظ على الاستقرار في سوق الوقود المحلي".

وينطبق حظر تصدير البنزين على جميع المصدرين، ويشمل الحظر أيضا الوقود البحري وزيوت الغاز الأخرى.

وينطبق هذا الحظر على البائعين وليس على المنتجين المباشرين لهذا الوقود.

ولا يتوقع الخبراء أن يكون للقيود تأثير كبير على تدفقات الوقود إلى السوق المحلية، في وقت تفرض روسيا بالفعل رسوم تصدير باهظة على غير المنتجين للديزل.

ويقول تقرير لوكالة رويترز إن هذه الإجراءات تعكس نجاح أوكرانيا في القضاء على جانب من طاقة التكرير الروسية عبر هجمات الطائرات المسيّرة.

ووردت أنباء عن نقص البنزين في العديد من المناطق الروسية، ومنها أقصى الشرق وفي نيجني نوفغورود، بشرق موسكو، تقول الوكالة.

وتعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية.

وفرضت شبه جزيرة القرم -التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014- تقنينا على استهلاك البنزين أمس الاثنين، قائلة إن سائقي السيارات سيقتصرون على 30 لترا في المرة الواحدة، كما جمدت الأسعار في محاولة للحد من الغضب الشعبي بسبب اضطراب الإمدادات.