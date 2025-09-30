الذهب يواصل صعوده القياسي ويتجه لأفضل أداء شهري في 16 عاما

صعد الذهب إلى مستوى قياسي جديد اليوم الثلاثاء ويتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ ما يقرب من 16 عاما، إذ أدت المخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأميركية وتزايد التوقعات بتخفيضات أخرى من مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في أسعار الفائدة لتعزيز الطلب على المعدن باعتباره ملاذا آمنا.

واستقر سعر أوقية الذهب عند 3830 دولارا، في أحدث تعاملات في وقت كتابة هذا التقرير بعد أن ارتفع 1% مسجلا 3871.72 دولارا للأوقية (الأونصة).

وقفز المعدن النفيس بنحو 12.3% حتى الآن في سبتمبر/أيلول، ويتجه لتسجيل أفضل ارتفاع شهري بالنسبة المئوية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2009.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3857.8 دولارا للأوقية بعد أن ارتفعت إلى 3900 دولار خلال تعاملات اليوم.

إغلاق وشيك

ونقلت رويترز عن كبير محللي الأسواق في شركة "كيه سي إم تريد"، تيم ووترر: "يثير الإغلاق الحكومي الوشيك إلى حالة من عدم اليقين في السوق، مما ساهم في تسريع مكاسب الذهب".

وأضاف "يبدو الآن أن مستوى 4 آلاف دولار هو هدف يمكن للذهب أن يحققه بحلول نهاية العام، في حين أن متغيرات السوق مِثل انخفاض أسعار الفائدة والتوتر الجيوسياسي المستمر لا تزال تصب في صالح المعدن النفيس".

ولم يحرز الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ما يبدو أي تقدم خلال اجتماعه بالديمقراطيين لتجنب إغلاق الحكومة الذي قد يعطل مجموعة واسعة من الخدمات بدءا من غد الأربعاء.

وأدت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا إلى زيادة التوقعات بأن يُقدِم مجلس الاحتياطي الفدرالي على إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

ويرى المتعاملون فرصة بنسبة 89% تقريبا لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للمجلس في أكتوبر/تشرين الأول، وذلك وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

إعلان

وقال رئيس المجلس الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، ألبرتو موساليم إنه منفتح على المزيد من التخفيضات، لكنه أضاف أن على المجلس توخي الحذر والحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي للاستمرار في مواجهة التضخم.

ويزدهر الذهب، الذي غالبا ما يُستخدم كمخزن آمن للقيمة في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وذكر صندوق إس بي دي آر غولد تراست، وهو أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم، أن حيازاته ارتفعت 0.60% إلى 1011.73 طن أمس الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2022.

بيانات مرتقبة

ويترقب المستثمرون بيانات أميركية يوم الجمعة حول الوظائف الشاغرة والوظائف في القطاع الخاص ومؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الذي يصدره معهد إدارة التوريدات، وتقرير الوظائف غير الزراعية للحصول على مزيد من المؤشرات حول قوة الاقتصاد.

وأكدت وزارة العمل الأميركية أمس الاثنين أن هيئة الإحصاء التابعة لها ستعلق نشر البيانات، بما في ذلك تقرير التوظيف الشهري لسبتمبر/أيلول، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، في حال حدوث إغلاق جزئي للحكومة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى كان أداؤها كالتالي: