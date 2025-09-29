قطر للطاقة توقع اتفاقا طويل الأمد لتصدير الهيليوم مع شركة ألمانية

وقعت شركة قطر للطاقة اتفاق بيع وشراء طويل الأمد مع شركة ميسير لتوريد 100 مليون قدم مكعب سنويا من غاز الهيليوم من قطر إلى الأسواق العالمية.

تشكل هذه الاتفاقية أول عقد مباشر طويل الأمد بين قطر للطاقة وشركة ميسير، وهي أكبر شركة خاصة في مجال الغازات الصناعية ومقرها في ألمانيا.

تم التوقيع في الدوحة برعاية وزير الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، المهندس سعد بن شريده الكعبي، وحضور الرئيس التنفيذي العالمي لشركة ميسير، بيرند أوليتس، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين.

وقال الكعبي: "تعد شركة ميسير من أبرز الموردين العالميين للهيليوم وتتمتع بسمعة طيبة. نحن سعيدون بإبرام أول اتفاقية مباشرة لنا مع ميسير، وبمواصلة توريد غاز الهيليوم عالي الجودة إلى العالم من خلال شركاء موثوقين".

وأضاف: "تعكس هذه الاتفاقية التزام قطر للطاقة بتوفير موارد موثوقة من أحد أكبر منتجي الهيليوم في العالم لدعم العديد من الصناعات حول العالم".

ويعتبر الهيليوم عنصرا أساسيا في عديد من المجالات والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وتصنيع أشباه الموصلات، والحوسبة الكمية، والألياف الضوئية، واستكشاف الفضاء.