معرض المرأة العربية بقطر منصة اقتصادية لإبراز طاقات رائدات الأعمال

الدوحةـ وسط تصاميمها الموشاة التي تعكس أصالة الزي العربي وعراقته، وقفت المصممة الكويتية شيخة المطيري لتعرض منتجاتها في واحد من أكبر المعارض المخصصة لريادة الأعمال النسائية في الخليج.

وتقول المطيري -للجزيرة نت- إنها تحرص منذ أكثر من 10 سنوات على المشاركة في معرض المرأة العربية في الدوحة، معتبرة أن هذه المنصة تتفوق على بقية معارض المنطقة من حيث التنوع والتأثير.

وتضيف: "نحن النساء العربيات نمتلك طاقات كبيرة، وبإمكاننا الاستثمار في مشاريع أكبر، فقد أصبحنا قوة مؤثرة في عالم المال والأعمال، ونافسنا علامات تجارية عالمية مملوكة لرجال".

منصة اقتصادية للنساء

انطلقت فعاليات معرض المرأة العربية في نسخته الـ13 أمس السبت، وتستمر حتى الخميس المقبل، برعاية منتدى سيدات الأعمال القطريات في غرفة قطر.

ويشارك في المعرض 200 جناح محلي ودولي، و140 سيدة من رائدات الأعمال القطريات، إضافة إلى مشاركات من دول خليجية وعربية.

ويغطي المعرض قطاعات متعددة تبدأ من الأزياء التي شهدت عرض أحدث صيحات خريف وشتاء 2025، وتمتد إلى العطور ومستحضرات التجميل، مرورا بالتكنولوجيا، والاستشارات، والخدمات التعليمية، مما يعكس حجم التنوع الذي بلغته مساهمات المرأة العربية في بيئة الأعمال.

وتقول نورا العلا، مديرة إدارة البحوث والدراسات في غرفة قطر، للجزيرة نت إن المعرض يعكس جزءا فقط من حجم مساهمات المرأة في التجارة والاقتصاد، لكنه لا يعكس القوة الحقيقية الكاملة.

وأضافت: "المرأة القطرية والعربية تمتلك إمكانات هائلة للريادة المالية، ويجب ألا يقتصر دورها على مجالات الأزياء أو مستحضرات التجميل، فهي قادرة على اقتحام مجالات استثمارية أوسع وأكثر تأثيرا".

وتشير العلا إلى أن هذه النسخة من المعرض تميزت بالتنوع وروح التعاون بين المشاركات والمنظمين والرعاة، لافتة إلى أن غرفة قطر دأبت على تنظيم المعرض منذ نسخته الثانية، وحرصت في كل دورة على تقديم إضافات نوعية.

لكنها في الوقت نفسه تكشف عن تحديات جوهرية تواجه رائدات الأعمال العربيات، منها التخوف من ضخ رأس المال، والاكتفاء بالأنشطة التجارية الآمنة، إلى جانب التعثر في البدايات وضعف الخبرة التجارية وعدم كفاية التمويل.

وتؤكد أن المشاركة الحالية للمرأة لا تزال رمزية وتحتاج إلى نقلها من فضاء المعارض الموسمية إلى مؤسسات اقتصادية مستدامة قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.

مكانة متنامية

في المقابل، أشادت ابتهاج الأحمداني، رئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، بالتطور الذي ميز هذه النسخة من حيث التنظيم والمعروضات وتنوع الجهات العارضة، معتبرة أن المعرض جسد مكانة المرأة العربية والقطرية في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار.

وأوضحت في تصريحاتها أن المعرض مثّل منصة مهمة لإبراز إبداعات رائدات الأعمال، مؤكدة أن غرفة قطر حرصت على فتح المجال أمامهن لتوسيع شبكة علاقاتهن الإقليمية والدولية، والمساهمة بفاعلية في دفع عجلة التنمية.

تجربة استثنائية

ومن جانبها، تقول تماضر المري، مديرة الشركة المنظمة للمعرض، إن الحدث يمثل منصة رائدة تجمع تحت سقف واحد نخبة من رائدات الأعمال والمبدعات القطريات والعربيات، ويهدف إلى تسليط الضوء على إنجازاتهن وتعزيز مساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أما ماريانا، صاحبة إحدى العلامات التجارية المتخصصة في العطور، فتعبر عن طموحها في توسيع نشاطها نحو الأسواق العالمية، قائلة: "نحن النساء العربيات نستطيع بناء علامات تجارية عالمية، ولا نرضى بأن يقتصر حضورنا على الإقليمية".

واتفق عدد من رواد المعرض وصاحبات العلامات التجارية المشاركة على أن معرض المرأة العربية يمثل خطوة مهمة لإبراز قصص النجاح النسائية، لكنه في الوقت نفسه لا يعكس بعد الحجم الفعلي للمرأة بوصفها لاعبة اقتصادية قادرة على التأثير بمستوى نصف المجتمع.

فبرأيهن، تمكين المرأة يتطلب عملا مؤسسيا أعمق يتجاوز حدود المعارض الموسمية، وينتقل إلى ميادين الإنتاج والاستثمار الحقيقي طويل الأمد.

ومنذ لحظات افتتاحه الأولى، شهد المعرض إقبالا واسعا ومتنوعا من الزوار الذين اكتظت بهم ساحاته، في مشهد يعكس حجم الاهتمام المجتمعي بمشاريع المرأة القطرية والعربية، ويؤكد أن هذه المبادرات لم تعد مجرد واجهات رمزية، بل مؤشرات على طاقات كامنة يمكن أن تتحول إلى قوة اقتصادية وازنة في المستقبل القريب.