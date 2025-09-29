اقتصاد|الصين

الصين تتوعد برد "ضروري" بعد توسيع أميركا قائمتها السوداء للصادرات

The gap between the two flags of the United States and China, sewn with threads, as the concept of political confrontation.
القائمة السوداء الأميركية توسعت لتشمل شركات صينية مؤثرة في قطاع الرقائق (شترستوك)
Published On 29/9/2025
آخر تحديث: 22:54 (توقيت مكة)

تصاعد التوتر التجاري بين بكين وواشنطن مجددًا مع إعلان وزارة التجارة الصينية رفضها القاطع لقرار الولايات المتحدة توسيع قائمتها السوداء للصادرات.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، قالت الوزارة في بيان إن بكين "تعبر عن معارضتها الشديدة" لما وصفته بـ"القمع غير المعقول للشركات الصينية"، مؤكدة أنها ستتخذ "الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الوطنية".

وجاء الرد الصيني عقب إعلان أميركا عن فرض قيود جديدة تستهدف شركات في الصين ودول أخرى، بدعوى استخدامها شركات تابعة للتحايل على العقوبات المفروضة على قطاع الرقائق ومعدات التكنولوجيا المتقدمة.

SHENZHEN, CHINA - APRIL 12: Tourists are seen onboard a sightseeing boat flying the Chinese national flag, with a Maersk container ship and stacked shipping containers in the background at the Yantian International Container Terminal, on April 12, 2025 in Shenzhen, China. China has imposed a new round of retaliatory tariffs on U.S. imports, raising duties to 125% in response to the latest escalation by the United States, which increased tariffs on Chinese goods to 145%. The growing trade tensions have further impacted China's export sector, affecting key industries such as logistics, manufacturing, and cross-border e-commerce. The measures are part of Beijing's broader strategy to counter rising economic pressure and defend its trade interests. (Photo by Cheng Xin/Getty Images)
بكين تصف الخطوات الأميركية بأنها قمع غير معقول للشركات الوطنية (غيتي)

واعتبرت بكين أن هذه الخطوات تعكس "نهجًا خاطئًا يهدد استقرار سلاسل الإمداد العالمية".

ودعت وزارة التجارة الصينية واشنطن إلى "تصحيح إجراءاتها الخاطئة على الفور"، محذرة من أن الاستمرار في هذا المسار سيقابل بتدابير مضادة قد تعمّق الانقسام في السوق العالمية للتكنولوجيا.

ويرى مراقبون أن التوتر الأخير يمثل حلقة جديدة في الحرب التجارية الممتدة بين الجانبين، والتي باتت تشمل قطاعات إستراتيجية مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي.

المصدر: رويترز

