الصين تتوعد برد "ضروري" بعد توسيع أميركا قائمتها السوداء للصادرات

تصاعد التوتر التجاري بين بكين وواشنطن مجددًا مع إعلان وزارة التجارة الصينية رفضها القاطع لقرار الولايات المتحدة توسيع قائمتها السوداء للصادرات.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، قالت الوزارة في بيان إن بكين "تعبر عن معارضتها الشديدة" لما وصفته بـ"القمع غير المعقول للشركات الصينية"، مؤكدة أنها ستتخذ "الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الوطنية".

وجاء الرد الصيني عقب إعلان أميركا عن فرض قيود جديدة تستهدف شركات في الصين ودول أخرى، بدعوى استخدامها شركات تابعة للتحايل على العقوبات المفروضة على قطاع الرقائق ومعدات التكنولوجيا المتقدمة.

واعتبرت بكين أن هذه الخطوات تعكس "نهجًا خاطئًا يهدد استقرار سلاسل الإمداد العالمية".

ودعت وزارة التجارة الصينية واشنطن إلى "تصحيح إجراءاتها الخاطئة على الفور"، محذرة من أن الاستمرار في هذا المسار سيقابل بتدابير مضادة قد تعمّق الانقسام في السوق العالمية للتكنولوجيا.

ويرى مراقبون أن التوتر الأخير يمثل حلقة جديدة في الحرب التجارية الممتدة بين الجانبين، والتي باتت تشمل قطاعات إستراتيجية مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي.