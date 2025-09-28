قال مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية وي سونغ لاك إن بلاده لا تستطيع ضخ 350 مليار دولار نقدا للولايات المتحدة في شكل استثمارات كما اقترحت واشنطن بموجب اتفاق لخفض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف سونغ لاك، في مقابلة تلفزيونية أمس السبت: "موقفنا ليس تكتيكا تفاوضيا.. هذا ليس مستوى يمكننا تحمله موضوعيا وواقعيا. لسنا قادرين على دفع 350 مليار دولار نقدا".

واتفقت سول وواشنطن في يوليو/تموز على استثمار 350 مليار دولار كجزء من اتفاق تجاري أوسع لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 25% إلى 15%، لكن الجانبين لا يزالان مختلفين حول كيفية الوفاء بهذا التعهد.

ويسعى المسؤولون الكوريون الجنوبيون إلى الحصول على قروض واتفاقية ثنائية لتبادل العملات مع الولايات المتحدة لتخفيف الأثر الاقتصادي، مشيرين إلى أن هذا المبلغ يمثل أكثر من 80% من احتياطياتها الأجنبية.

وأفادت تقارير بأن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أبلغ المسؤولين الكوريين الجنوبيين بأن واشنطن تفضل الاستثمار نقدا على القروض، ووصف ترامب مؤخرا المساهمة بأنها "مباشرة".

بدائل

وأضاف وي سونغ أن الحكومة تدرس بدائل وتأمل إحراز تقدم عندما يلتقي الزعيمان في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (آبيك) في جيونجو بكوريا الجنوبية الشهر المقبل.

في سياق منفصل، قال وزير المالية الكوري الجنوبي كو يون تشيول للصحفيين أمس السبت إنه اختتم محادثات مع الولايات المتحدة بشأن سعر الصرف، وسيعلن التفاصيل قريبا، حسب ما نقلت عنه وكالة يونهاب للأنباء، مشيرا إلى أن هذه المناقشات منفصلة عن مفاوضات مبادلة العملات.